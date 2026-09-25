Экс-посол России в Британии Келин стал сенатором от Мордовии

Tекст: Елизавета Шишкова

Вступивший в должность главы Мордовии Артем Здунов назначил в Совет Федерации от правительства региона бывшего посла России в Британии Андрея Келина, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин в пятницу освободил дипломата от обязанностей, которые он исполнял с ноября 2019 года.

«Одним из первых указов после официального вступления в должность главы Республики Мордовия Артем Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Келина Андрея Владимировича. Указ подписан и вступил в силу 25 сентября», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее на протяжении девяти лет сенатором от правительства Мордовии был Сергей Кисляк, до этого занимавший должность посла России при Организации американских государств. Здунов, выдвинутый партией «Единая Россия», впервые занял должность главы Мордовии в сентябре 2021 года. На недавних выборах он вновь был избран руководителем республики на пятилетний срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

Несколькими днями ранее Артем Здунов одержал победу на выборах главы Мордовии.

В начале сентября МИД России анонсировал плановое завершение дипломатической миссии Келина в Лондоне.