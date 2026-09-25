Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке началась двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара, передает ТАСС. Беседа проходит в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.
Перед стартом официальных переговоров главы внешнеполитических ведомств поприветствовали друг друга. После этого представители прессы покинули переговорную комнату, оставив дипломатов для конфиденциального диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре МИД азиатской республики сообщил о предстоящем визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.
В августе президент Владимир Путин провел переговоры с Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине на полях мероприятий АСЕАН.