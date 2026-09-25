В Хакасии на фоне нашествия медведей пропала школьница

Tекст: Валерия Городецкая

Волонтеры и спасатели разыскивают школьницу, которая ушла на занятия 25 сентября и пропала, передает ТАСС. В момент исчезновения на ней была форма МЧС, при себе имелись рюкзак и велосипед.

«В Хакасии продолжаются поиски 11-летней девочки. Волонтеры регионального отделения Национального центра помощи «Регион 19» участвуют в поисках девочки, которая сегодня, 25 сентября, ушла из школы № 33 и до настоящего времени не вернулась домой. На место выехали более 15 добровольцев. К поисковым мероприятиям также присоединились сотрудники МЧС России», – заявили в центре.

Сейчас добровольцы проверяют дворы, парки и улицы, пытаясь обнаружить пропавшую. Ситуация осложняется тем, что в Хакасии введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. В соседнем Красноярском крае хищники уже убили семь человек.

Накануне силовики провели обыски в министерстве природных ресурсов Красноярского края из-за смертельных нападений медведей.

В середине сентября дикий хищник убил жительницу красноярского села прямо во дворе частного дома.

В начале месяца власти Енисейского муниципального округа зафиксировали сразу 16 случаев выхода этих животных к людям.