Путин заявил о создании стратегий развития архивной, театральной и музейной сфер

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, передает РИА «Новости». «У нас действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. При этом разрабатываются и стратегии развития отраслей культуры», – сказал президент.

Он добавил, что подобные инициативы уже реализуются в библиотечном деле и креативных индустриях. В ближайшее время ожидается запуск аналогичных программ для архивной, театральной и музейной сфер.

В августе председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил о планах представить новую театральную концепцию на Петербургском форуме объединенных культур.

Ранее президент позвал деятелей культуры из стран Шанхайской организации сотрудничества посетить это профильное мероприятие.

В начале сентября глава государства поручил профильным ведомствам создать новые музейные экспозиции о подвигах подростков в годы Великой Отечественной войны.