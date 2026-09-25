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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии

    Посол Нечаев назвал отказ от газа из России причиной проблем Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых энергоносителей из России стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА «Новости».

    Комментарий дипломата приурочен к четвертой годовщине диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    По словам дипломата, годы рецессии, инфляция, волна банкротств и отток капитала из страны стали прямым следствием недальновидной политики Берлина. В основе этих решений, подчеркнул он, лежала возведенная в абсолют русофобия.

    Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о резком росте числа банкротств. В первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий. Этот показатель на 6,7% превысил данные за аналогичный период прошлого года и стал максимальным с 2013 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о неспособности Киева в одиночку осуществить диверсию на газопроводах.

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев связал начало деиндустриализации ФРГ с терактом на «Северных потоках».

    Немецкое следствие за прошедшие годы не добилось значимых результатов в расследовании этого преступления.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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    25 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    MDR: На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецкой общине Барлебен на территории автоконцерна MAN произошло возгорание трех грузовых автомобилей, принадлежащих вооруженным силам Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.

    Три армейских автомобиля загорелись на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В четверг утром в Барлебене под Магдебургом три грузовика охватил пожар. Стало известно, что речь шла о грузовиках бундесвера... Грузовики находились на территории компании MAN», – говорится в сообщении MDR.

    Причина возгорания пока остается неизвестной. По данным местных властей, в результате пожара никто не пострадал.

    Расследованием происшествия совместно занимаются уголовная полиция Саксонии-Анхальт и военная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бундесвер заказал крупную партию военных грузовиков производства MAN.

    В прошлом году в Берлине в результате умышленного поджога сгорели десятки грузовых автомобилей.

    В начале сентября посольство России в Берлине назвало места дислокации немецких вооружений законными военными целями.

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    25 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Саксонию-Анхальт отстранили от председательства из-за победы АдГ

    Победа АдГ лишила Саксонию-Анхальт председательства в Конференции земель ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Саксония-Анхальт не сможет стать председателем Конференции премьер-министров земель Германии из-за успеха ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на прошедших выборах.

    Немецкая федеральная земля Саксония-Анхальт лишилась возможности возглавить Конференцию премьер-министров земель ФРГ, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Такое решение было принято после победы ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на выборах.

    В результате этих событий руководство конференцией продолжит осуществлять Рейнланд-Пфальц. Этот регион сохранит за собой председательство еще в течение одного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты жесткой изоляции данного региона.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал эту политическую силу разрушительной.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    АдГ призвала навсегда закрыть Украине путь в ЕС и лишить военной поддержки

    АдГ потребовала исключить возможность членства Украины в ЕС и военные гарантии

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую помощь Киеву, а также полностью исключить возможность членства Украины в Евросоюзе.

    Депутаты Бундестага приступили к рассмотрению предложения АдГ об отказе от любых гарантий безопасности для украинской стороны, передает РИА «Новости».

    Документ призывает правительство ФРГ исключить даже промежуточные формы ассоциации Киева с Евросоюзом. Авторы инициативы считают, что применение статьи о коллективной обороне грозит втягиванием Европы в прямой конфликт.

    В тексте документа подчеркивается необходимость прекращения финансирования восстановления Украины.

    «Также, за исключением гуманитарной помощи, любая финансовая и военная поддержка со стороны Германии должна быть сокращена до тех пор, пока она не будет готова принять участие в серьезных мирных переговорах», – указано в заявлении.

    Заместитель руководителя фракции Маркус Фронмайер подверг жесткой критике действия властей, обвинив их в предательстве национальных интересов. Парламентарий отметил, что Берлин потратил на поддержку Киева более 100 млрд евро, действуя как филиал чужого правительства, в то время как рядовые немцы вынуждены экономить.

    Фронмайер также выразил уверенность, что руководство Германии готовит почву для прямого участия страны в боевых действиях на Украине. Он призвал политиков задуматься о жизнях немецких детей, которых могут отправить на фронт.

    При этом в федеральном бюджете ФРГ на 2026 год на закупку вооружений для украинской армии заложено 11,5 млрд евро. В последующие годы объемы финансирования планируется сохранить на уровне не менее 8,5 млрд евро ежегодно.

    В середине сентября партия «Альтернатива для Германии» приняла программный документ об отказе от военной помощи Киеву.

    Летом сопредседатель политической силы Алис Вайдель назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Евросоюзу.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена европейского объединения.

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    25 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    В зону спецоперации поступили десятки тысяч антидроновых маскировочных пончо

    Более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо передали в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 50 тыс. маскировочных пончо «Нафаня» для снижения заметности военнослужащих и защиты от дронов применяется в зоне спецоперации, сообщили в компании-производителе Zavoz. Pro.

    Воронежская компания Zavoz. Pro направила в район боевых действий крупную партию средств защиты, передает ТАСС. «Воронежская производственная компания Zavoz. Pro более двух лет серийно выпускает маскировочное халат-пончо «Нафаня», предназначенное для снижения заметности военнослужащих, в том числе при наблюдении с беспилотных летательных аппаратов с использованием тепловизионной аппаратуры. За время производства в зону СВО было поставлено более 50 тыс. таких изделий», – заявили представители предприятия.

    Разработчики отметили, что «Нафаня» стала третьей модернизированной моделью в их линейке. В ней впервые применили систему вентиляции – специальную перфорацию для проветривания пространства под накидкой. Этот принцип доказал свою эффективность на практике и получил развитие в новых моделях «Древоч» и «Морок».

    Изделие предназначено для ситуаций, не требующих длительной защиты от тепловизоров или усиленной визуальной маскировки. Благодаря универсальности и доступной цене пончо стало одним из самых массовых продуктов компании и используется бойцами разных родов войск.

    Накидка выполнена из полипропилена со специальными пропитками. Она весит около 1,5 кг, имеет универсальный размер и подходит для людей ростом от 150 см до двух метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты украинских беспилотников безуспешно искали российских солдат в маскировочных пончо в Запорожской области. Военнослужащие использовали антидроновые накидки при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике. Офицер Южной группировки войск сообщил о постоянной модернизации формы для выполнения специфических боевых задач.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Пентагон направил 500 млн долларов на лазерное оружие против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выделят полмиллиарда долларов на производство боевых лазеров, способных перехватывать дроны и крылатые ракеты без расхода дорогостоящих зенитных боеприпасов.

    Министерство обороны Соединенных Штатов направляет 500 млн долларов на создание боевых лазерных установок, передает газета New York Post.

    Новое вооружение предназначено для ликвидации беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    Американские вооруженные силы уже задействуют лазеры в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в рамках ближневосточного конфликта. Кроме того, технология проходит тестирование на южной границе Соединенных Штатов в целях борьбы с наркокартелями. Применение лазерных систем обходится значительно дешевле запуска классических зенитных ракет и помогает экономить запасы боеприпасов, отмечает ТАСС.

    Современные установки, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, размещаются в основном на военных кораблях из-за крупных размеров и высокого энергопотребления. Интересно, что управление некоторыми комплексами осуществляется при помощи модифицированных контроллеров от игровых приставок Xbox.

    Специалисты обращают внимание на определенные эксплуатационные ограничения нового оружия. Боевым лазерам необходима ясная погода для результативной работы, и в настоящее время им сложно отражать одновременные атаки групп беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США заключила контракт на поставку антидроновых лазеров на сумму 400 млн долларов.

    Министерство обороны ранее направило 86 млн долларов на разработку перспективных систем противовоздушной обороны.

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