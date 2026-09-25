Россиянка Аминева стала чемпионкой Европы по боксу

Азалия Аминева принесла России золото чемпионата Европы по боксу в весе до 65 кг

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянка Аминева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу в Софии. В финале она уверенно победила представительницу Венгрии Луку Хамори, передает РИА «Новости». Соревнования организованы под эгидой организации World Boxing и завершатся в пятницу.

Российская спортсменка на национальном уровне является трехкратной чемпионкой страны, а в 2020 году выигрывала европейское первенство среди юниоров.

Важной особенностью текущего турнира стало полноправное участие отечественной сборной. Российские боксеры выступают на международных соревнованиях под своим национальным флагом и с государственным гимном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне россиянка Юлия Чумгалакова победила в финале этого турнира в весовой категории до 48 кг. Проигравшая ей украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал до начала звучания гимна России.

Российский боксер Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 85 кг.