Глава Ростеха назвал кроссовер Lada Azimut исторической моделью для России

Чемезов: Lada Azimut можно считать исторической для автомобилестроения России

Tекст: Денис Тельманов

В день официального запуска производства нового автомобиля глава госкорпорации поздравил коллектив завода, передает РИА «Новости». По его мнению, этот кроссовер стал результатом многолетнего опыта тольяттинских специалистов.

«Новую модель Lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. Lada Azimut – не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке», – подчеркнул руководитель компании.

Он также добавил, что начало выпуска Lada Azimut является важным шагом для укрепления технологического суверенитета страны и развития отечественных компетенций в автопроме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки этой машины важным шагом для отечественной промышленности.

Глава Минпромторга Антон Алиханов во время торжественной церемонии признался в готовности приобрести данный автомобиль для личного пользования.