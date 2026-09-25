Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

«Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.