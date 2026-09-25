Путин предложил другим странам внедрить аналог «Пушкинской карты»

Tекст: Валерия Городецкая

Россия готова к тесному культурному обмену с другими государствами и намерена делиться своими успешными проектами, сообщил глава государства, передает РИА «Новости». «Уважаемые друзья, Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры. В том числе предлагая свои эффективные практики», – заявил Путин.

В качестве примера удачной инициативы он назвал «Пушкинскую карту». Президент предложил зарубежным странам перенять этот опыт, отметив, что цифровая модель проекта легко адаптируется для использования за границей.

Заявления прозвучали в ходе XII Петербургского международного форума объединенных культур, который проходит с 24 по 26 сентября.

В начале сентября президент России пригласил деятелей культуры из стран ШОС на форум в Петербург.

Весной глава государства поддержал идею включения цирков в программу «Пушкинской карты».

В прошлом году российский лидер назвал сохранение общей исторической памяти важнейшей задачей культурной политики.