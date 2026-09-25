Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин заявил о важности объединения традиций и технологий в образовании в сфере культуры в стране. «Фундаментальное образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире, мы можем об этом с гордостью и прямо сказать. В настоящее время мы работаем над сопряжением классического образования с новыми технологиями. <...> Наша цель, задача – сделать традиции и технологии союзниками», – заявил глава государства на ХII Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание форума в Мариинский театр.

Накануне советник главы государства Елена Ямпольская заявила о провале попыток культурной изоляции России.

В начале сентября российский лидер пригласил на петербургский форум деятелей культуры из стран ШОС.