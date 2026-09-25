Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

Tекст: Тимур Шайдуллин

Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

«Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.