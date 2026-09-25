Русских: Число пострадавших при атаке дронов в Ульяновске достигло 15

Tекст: Елизавета Шишкова

«15 человек пострадали, наши врачи с раннего утра оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил Русских в своем Max. Четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых случаев среди раненых не зафиксировано.

Еще 11 пациентам медики обработали раны и наложили повязки в амбулаторных условиях. Врачи продолжают оказывать помощь в пункте временного размещения, основные жалобы связаны с повышением давления. На месте происшествия работает психологическая служба.

Среди госпитализированных – 22-летняя девушка из наиболее пострадавшего дома и 61-летний работник предприятия. Оба прооперированы, их жизням ничего не угрожает. В отделении кардиологии также находится 93-летняя женщина, состояние которой не вызывает опасений.

Из 15 пострадавших трое – дети. Двое мальчиков 14 и 12 лет получили помощь амбулаторно. 17-летняя девушка прооперирована и продолжает лечение. Губернатор поручил организовать телемедицинскую консультацию с федеральным центром и взял состояние пациентов на личный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Ульяновск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.

Позже количество раненых увеличилось до 12 человек.

Вскоре врачи выписали из больницы пострадавшего 14-летнего подростка.