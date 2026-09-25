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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня

    Лавров встретился с главой МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с главой МИД Казахстана Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди проводят закрытые переговоры в Нью-Йорке.

    Лавров и Тлеуберди встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Переговоры дипломатов проходят в закрытом для журналистов формате.

    Местом проведения диалога стало постоянное представительство России при Всемирной организации.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

    Днем ранее глава российского ведомства провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с министром попросил передать привет Владимиру Путину.

    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Число погибших на учениях в Каспийском море казахских моряков достигло 14 человек

    В Казахстане обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков

    Tекст: Мария Иванова

    В Казахстане завершилась поисковая операция на Каспийском море, спасатели обнаружили тела последних двух военных моряков, пропавших во время недавних учений.

    Общее число жертв трагедии достигло 14 человек, передает РИА «Новости». В пресс-службе министерства обороны республики уточнили детали завершения поисковой операции.

    «Сегодня, 25 сентября, около 9.15 (7.15 мск.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса», – говорится в сообщении ведомства.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений в Мангистауской области. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра 17 военных моряков унесло в Каспийское море. Троих военнослужащих удалось спасти.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. Для выяснения всех обстоятельств создана правительственная комиссия.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Установлены виновные в гибели военных на Каспии

    Генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели 12 военных на Каспии

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная прокуратура Казахстана установила виновных в гибели военнослужащих на Каспии, где во время учений погибли 12 человек.

    Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об установлении лиц, чьи действия привели к трагедии на Каспии, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили: «Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей».

    В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъята документация и видеоматериалы. Кроме того, назначено 12 экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности на службе и нарушении правил кораблевождения.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений, когда 17 военнослужащих унесло в море.

    Число погибших на учениях в Каспийском море казахстанских военнослужащих достигло 12 человек.

    Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ

    Проигравшая Чумгалаковой украинка Охота покинула пьедестал до гимна России на ЧЕ

    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ
    @ Osmancan Gurdogan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Софии до того, как зазвучал гимн в честь победившей россиянки Юлии Чумгалаковой.

    Охота досрочно завершила участие в церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Софии, передает РИА «Новости». Инцидент произошел после ее поражения в финальном поединке.

    В решающем бою весовой категории до 48 кг победу одержала 28-летняя россиянка Юлия Чумгалакова. Получив серебряную медаль, представительница Украины покинула пьедестал до того, как зазвучал гимн России.

    Победительница турнира стала трехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, в ее активе есть серебро чемпионата мира, проводимого Международной ассоциацией бокса. Соревнования в столице Болгарии под эгидой World Boxing завершатся 25 сентября, российская сборная выступает на них со своим флагом и гимном.

    Напомним, в финальном поединке турнира Юлия Чумгалакова одержала победу над Анной Охотой.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В июне Европейская федерация армрестлинга оштрафовала двух украинских спортсменов за уход с пьедестала во время гимна России.

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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    25 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    На промышленный объект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    На промобъект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Пермского Дмитрий Махонин сообщил в Max-канале о налете на промышленный объект при массированной атаке дронов ВСУ.

    «На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект», – написал он.

    Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем. В начале сентября над Пермским краем сбили 36 дронов, тогда были повреждены два промпредприятия.


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