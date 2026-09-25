Лавров встретился с главой МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Тлеуберди встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Переговоры дипломатов проходят в закрытом для журналистов формате.
Местом проведения диалога стало постоянное представительство России при Всемирной организации.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.
Днем ранее глава российского ведомства провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с министром попросил передать привет Владимиру Путину.