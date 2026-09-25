Минюст признал искусствоведа Микаелян иностранным агентом

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов искусствоведа Марию Микаелян, передает РИА «Новости». «25 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Микаелян Мария Петровна», – указано на сайте ведомства.

По информации министерства, искусствовед распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей и выступала против проведения специальной военной операции.

Кроме того, она участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

В ведомстве уточнили, что женщина поддерживает контакты с подобными структурами и в настоящее время проживает за пределами страны. Также стало известно, что статусом иностранного агента был наделен журналист Валерий Клепкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 сентября Министерство юстиции признало кинорежиссера Андрея Звягинцева иностранным агентом.

Неделей ранее ведомство включило в этот реестр бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую.

В начале месяца список иноагентов пополнило интернет-издание «Новая газета*».