Капитан и трое моряков пропали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки

Tекст: Валерия Городецкая

Пожар охватил судно «Триумф», находившееся у камчатского побережья, передает ТАСС. Экипаж из 29 человек покинул борт и разместился на спасательных плотах.

«Горит судно «Триумф». Экипаж покинул борт, находился на спасательных плотах, 29 человек. Подошедшее судно «Персей» сняло с плотов 25 человек», – сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом. Судьба четверых человек, включая капитана, на данный момент остается неизвестной.

Судно «Персей» направляется в Петропавловск-Камчатский, куда должно прибыть в 06:00 по местному времени для высадки спасенных на берег. К месту возгорания «Триумфа» из Петропавловска-Камчатского будет направлено спасательное судно «Суворовец», которое прибудет примерно через десять часов.

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