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    25 сентября 2026, 19:07 • Новости дня

    Эксперт: Защитники страны помогли избирателям преодолеть обычную апатию

    Политолог Межуев: Люди шли голосовать, чтобы поддержать защитников России

    Эксперт: Защитники страны помогли избирателям преодолеть обычную апатию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала результатом сразу нескольких факторов, среди которых – консолидация общества на фоне СВО и развитие дистанционных форматов голосования, а включение участников и ветеранов СВО в партийные списки стало новым заметным явлением российской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Специальная военная операция стала одним из факторов, повлиявших на явку. Люди шли голосовать, чтобы психологически соотнести себя с теми, кто защищает страну. Этот мотив оказался сильнее обычной апатии», – подчеркнул политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

    Дополнительным фактором стал переход части голосования в дистанционный формат. «Одно дело – идти на участок ногами, другое – проголосовать из дома. Это сняло мотив абсентеизма, связанный с ленью и неудобством. Многие воспользовались комфортной возможностью и присоединились к процессу», – считает политолог.

    При этом, по его словам, высокая явка и консолидация вокруг флага не привели к ожидаемому усилению «воинственных» партий – КПРФ и ЛДПР. Напротив, основной эффект получила «Единая Россия». «Владимир Путин открыто ассоциировал себя с «Единой Россией», посетил ее съезд и дал понять, что считает эту партию своей. Это сближение президента и партии привело к перетоку голосов именно к «Единой России». В итоге партия власти не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию», – пояснил спикер.

    Еще одним заметным итогом кампании Межуев считает включение участников и ветеранов СВО в партийные списки. По его мнению, это стало продолжением того же общественного запроса, который повлиял на высокую явку: люди, непосредственно участвовавшие в защите страны, получили более заметное представительство в политике.

    Кроме того, высокая явка, по мнению Межуева, говорит и о доверии избирателей к власти. Однако полученный мандат сам по себе не гарантирует сохранения этой поддержки. «Это кредит, который предстоит оправдать», – сказал политолог.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО

    ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 участников СВО

    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК. Это почти 25% от количества зарегистрированных кандидатами участников СВО.

    «На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.

    Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.

    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК

    Памфилова сообщила о провале попыток хакеров взломать ресурсы ЦИК на выборах

    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одна «киберсволочь» не смогла прорваться в дни голосования на выборах депутатов Госдумы через защиту ресурсов Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о надежности информационных систем комиссии во время прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни одной кибератаке не удалось нарушить работу ресурсов.

    «Вместе с нашими партнерами – Минцифры, «Ростелекомом», Ростехнадзором и другими службами – мы справились. Я хочу всех их сердечно поблагодарить тоже за очень слаженную, мощную работу, совместную мощную работу. Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту», – подчеркнула Элла Памфилова.

    Глава ЦИК добавила, что ни одна другая страна в мире не выдержала бы столь масштабного воздействия на избирательные системы.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись более 20 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что эти выборы стали важнейшим внутриполитическим событием.

    В пятницу стало известно, что хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что организаторы масштабных хакерских атак не смогли скомпрометировать избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из США, Франции и Сингапура предприняли попытку сорвать дистанционное электронное голосование во время выборов в Госдуму России, сообщили в «Ростелекоме».

    Во время выборов в Государственную думу злоумышленники из США, Франции и Сингапура попытались нарушить работу дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    В компании «Ростелеком» уточнили, что источники вредоносного трафика находились в IP-пространствах более чем 30 государств, включая Британию и Украину.

    «Самые мощные по интенсивности атаки шли из сетей недружественных стран. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран-источников замечены США, Франция и Сингапур», – сообщили в компании.

    За три дня голосования специалисты нейтрализовали более 3 тыс. волн DDoS-атак, мощность которых достигала 1,7 Тбит/c. Кроме того, было заблокировано свыше 170 млн вредоносных воздействий на веб-сервисы и предотвращены попытки проникновения в инфраструктуру. Главной задачей защиты было недопущение подмены или раскрытия результатов до официального завершения выборов.

    Количество и мощность кибератак значительно превысили показатели прошлых выборов, включая президентскую кампанию 2024 года. Основными целями хакеров стали системы электронного правительства, портал «Госуслуги», инфраструктура «Ростелекома», система электронного голосования и ресурсы Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил об использовании злоумышленниками искусственного интеллекта.

    В итоге глава Центризбиркома констатировала полный провал попыток противников сорвать выборы.

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    25 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала военнослужащих в зоне спецоперации самыми активными и заинтересованными избирателями по итогам выборов депутатов Госдумы.

    По словам Памфиловой, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, проявили наибольшую активность и заинтересованность в ходе прошедшей избирательной кампании, передает ТАСС.

    «Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально, а выборы как важный элемент этой нормальности», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила беспрецедентную моральную и физическую сложность завершившейся избирательной кампании.

    Ранее комиссия зарегистрировала почти 1,6 тыс. ветеранов в качестве кандидатов на выборах всех уровней.

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    25 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.

    Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.

    Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.

    Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.

    Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти

    Политолог Сергеева: «Оборонная консолидация» общества сыграла на выборах в пользу ЕР

    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На прошедших выборах в Госдуму участвовало рекордное число ветеранов СВО: практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Участники спецоперации своими подвигами доказали право представлять интересы граждан во власти, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Сергеева. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Российское избирательное законодательство – одно из самых передовых в мире. Международные наблюдатели единодушно отметили беспрецедентный уровень прозрачности и контроля на всех этапах голосования. Каждый участок все три дня находился под наблюдением – как независимых, так и партийных наблюдателей. Подсчет голосов и составление протоколов проводились открыто», – отметила политолог Мария Сергеева, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает организация голосования в прифронтовых регионах. «Люди, приходившие на участки в этих регионах, и сотрудники избиркомов, обеспечивавшие легитимность процесса, проявили настоящее мужество. Противник целенаправленно атаковал их: были персональные атаки на членов комиссий, среди них есть жертвы».

    «Кроме того, в ночь перед последним днем голосования зафиксированы массированные кибератаки на серверы ДЭГ и сайт ЦИК, а также рекордный по количеству налет БПЛА на Москву и центральные регионы. Все это должно было вызвать протесты и хаос, но сработало ровно наоборот», – пояснила Сергеева.

    По ее словам, общество продемонстрировало консолидацию. «Явка оказалась одной из самых высоких за всю историю думских выборов. Очереди на участках, где стояли люди разных возрастов – от молодых до пожилых, – стали зримым ответом на попытки запугать избирателей», – пояснила собеседница.

    По мнению Сергеевой, реакция избирателей была вполне понятной: «Раз для западных «партнеров» так важно сломать процесс выборов в Госдуму, значит, мы придем и проголосуем».

    Этот эффект «оборонной консолидации», считает политолог, прежде всего сыграл в пользу партии власти. «Обычно лоялистов сложно мотивировать прийти на участки – они всем довольны и предпочли бы провести выходной на даче. Но здесь они пришли, чтобы поддержать Россию. В итоге «Единая Россия» не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию. Президент России Владимир Путин, поблагодарив граждан за активное участие в выборах, фактически получил общественный мандат доверия своему курсу – и, судя по результатам, поддержка даже возросла», – рассказала политолог.

    Отдельно Сергеева отметила участие в выборах рекордного числа участников и ветеранов СВО, баллотировавшихся в депутаты разных уровней. «Практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Военные с большим доверием голосуют за тех, кто доказал право представлять их интересы кровью и подвигом. Программа «Время героев», инициированная президентом, подготовила защитников к работе в исполнительной и законодательной власти. Среди них уже есть и победившие на выборах губернаторы», – добавила спикер.

    Сергеева напомнила, что Владимир Путин прямо поставил задачу: защитники Отечества должны стать новой элитой страны. «Это перекликается с древнегреческой традицией, где демократия была властью мужчин с оружием, защищающих свой полис. Наши герои будут заниматься прежде всего поддержкой семей участников СВО и самих военных, понимая нужды фронта и тыла. Кто-то проявит себя как яркий политик, кто-то – как молчаливый, но твердый партийный работник. Но все они – люди, доказавшие свое право быть во власти», – считает политолог.

    Говоря о результатах партий, Сергеева назвала «Единую Россию» абсолютным победителем выборов. По ее мнению, партия укрепила электоральную базу за счет консолидации вокруг флага, поддержки президента и обновления рядов участниками СВО.

    «ЛДПР прошла сложный период смены лидера и аппарата. Новая команда справилась, укрепила позиции и расширила фракцию, хотя потенциал реализован не до конца. Партии не хватает харизматичных спикеров, на которых сохраняется запрос у традиционного электората», – рассуждает эксперт.

    По оценке политолога, «Новые люди» провели успешную кампанию, расширив фракцию более чем на треть. «Они доказали, что являются не партией-однодневкой, а серьезной силой. Хорошо сконструированный образ, правильные месседжи, работа с нишевым электоратом, блогерами и субкультурами – все это дало результат», – пояснила спикер.

    «Справедливая Россия» с трудом преодолела 5-процентный барьер. «При наличии ярких личностей образ на федеральном уровне не сложился: внутренние разброды и шатания помешали. Коммунисты – главные проигравшие: они теряют традиционный электорат, оставаясь на старых месседжах. Второе место удержали не благодаря сильной кампании, а потому что ЛДПР и эсеры не до конца реализовали свой потенциал», – резюмировала Сергеева.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

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    25 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЦИК: Избранные депутаты Госдумы получат удостоверения 29 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Избранные в Госдуму депутаты получат удостоверения во вторник, 29 сентября, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Торжественное мероприятие для нового состава нижней палаты парламента пройдет в следующий вторник, 29 сентября. На заседании комиссии по утверждению итогов голосования глава ведомства обратилась к будущим законотворцам, передает ТАСС.

    «Мы сейчас немедленно отправляем телеграмму в регионы. Мы направили [телеграмму] всем избранным депутатам. Прошу вовремя представить все необходимые сведения. И 29 сентября ждем вас здесь, будем вручать уже официальное вам удостоверение избранных депутатов. Еще раз спасибо всем и завершаем это нашим гимном нашей великой страны», – заявила Элла Памфилова.

    Руководитель Центральной избирательной комиссии также выразила благодарность лидерам всех политических объединений. Она высоко оценила их предвыборные программы и пожелала успешной работы на благо граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Председатель Центризбиркома сообщила об избрании 46 ветеранов специальной военной операции.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

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    25 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков отреагировал на выводы СВР о вмешательстве Запада в выборы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался расширенно комментировать слова главы Службы внешней разведки о западном вмешательстве в российские выборы.

    «Мне здесь нечего добавить к тому, что сказал глава Службы внешней разведки. Это вряд ли нуждается в каких-то комментариях», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования.

    В конце августа ведомство сообщило о подготовке Западом масштабного плана срыва выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер.

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    25 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Члены избиркома спасли китайца из кювета во время выборов в Амурской области

    Памфилова рассказала о спасении китайца членами избиркома в Амурской области

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время выборов сотрудники избирательной комиссии спасли гражданина Китая, чей автомобиль улетел в кювет.

    Памфилова отметила человечное отношение обходчиков к гражданам в период голосования. На заседании по итогам выборов депутатов Госдумы она подчеркнула, что сотрудники не только информировали население, но и оказывали реальную помощь, передает ТАСС.

    «В Амурской области при проведении досрочного голосования в труднодоступной местности члены УИК ехали, обнаружили в кювете автомобиль. Внутри оказался гражданин Китая. Помогли ему выбраться, добраться до населенного пункта», – поделилась Элла Памфилова.

    Руководитель Центризбиркома добавила, что подобных случаев было много. Сотрудники комиссий вытаскивали увязшие в грязи автомобили, спасали щенков и помогали людям с инсультами. Кроме того, обходчики кололи дрова и выкапывали картошку для избирателей, передает РИА «Новости».

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.

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    25 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Суды отстранили 17 членов участковых избиркомов в четырех регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об удалении 17 членов участковых комиссий в четырех регионах России во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что по решению суда от работы были отстранены 17 членов участковых избирательных комиссий в четырех субъектах страны, передает РИА «Новости».

    «Были случаи, к сожалению, удаления членов комиссий. В четырех регионах – Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Московской области и Петербурге – от участия в работе избирательных комиссий были отстранены и удалены из помещений, подчеркну, по решению суда, 17 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Также Памфилова сообщила, что в период кампании 2026 года поступило более 6,5 тыс. обращений. При этом 88% из них не содержали информации о предполагаемых нарушениях. По словам председателя Центризбиркома, количество обоснованных жалоб сократилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

    Значительно уменьшилось число сигналов о принуждении к голосованию. Всего было получено 31 такое обращение. Руководитель ЦИК подчеркнула, что ведомство провело огромную профилактическую работу для исключения подобных ситуаций, и это дало положительные результаты.

    Ранее Памфилова заявила об отстранении причастных к вбросу бюллетеней лиц в Крыму и Марий Эл.

    В Орловской области и Якутии члены избирательной комиссии аннулировали часть бюллетеней из-за проблем с пломбами.

    Также Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

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    25 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова сообщила об обновлении состава Госдумы наполовину

    Памфилова констатировала смену почти половины депутатов нового созыва Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о радикальном изменении состава нижней палаты парламента после прошедших выборов.

    По итогам голосования депутатский корпус претерпел значительные изменения, передает ТАСС. Заседание комиссии было посвящено официальному утверждению результатов прошедшей избирательной кампании.

    Глава ведомства подчеркнула важность сохранения опытных парламентариев. «Очень серьезное обновление, практически половина придет новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остается», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома доложила президенту о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

    Саму прошедшую кампанию она назвала самой сложной в истории страны из-за внешнего давления.

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    25 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

    Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об аннулировании части бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму и признании недействительными результатов в одном округе Кировской области.

    Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

    Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

    Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

    В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

    Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.

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    25 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Выпускники «Времени героев» вошли в Госдуму и региональные парламенты

    Депутатами Госдумы стали 19 участников программы «Время героев»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам сентябрьских выборов депутатские мандаты разных уровней получил 21 участник президентской программы «Время героев», включая нового губернатора Белгородской области.

    Официальные итоги выборов в Государственную Думу и региональные парламенты подвели организаторы президентской программы «Время героев», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В нижнюю палату российского парламента прошли 19 участников программы, среди них Магомед Валихов, Владислав Головин, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Сергей Ковалёв, Станислав Кочев, Ян Лещенко, Дашибал Мункожаргалов, Нурсултан Муссагалеев, Энвер Набиев, Александра Родионова, Владимир Сайбель, Дарья Светяш, Антон Старостин, Александр Суразов, Балдан Цыдыпов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов. Ещё двое выпускников стали депутатами региональных парламентов.

    Губернатором Белгородской области избран участник программы Александр Шуваев, Герой России и генерал-майор, ранее исполнявший обязанности главы региона. Депутатами регионального уровня стали Герой России Иван Болдырев, вошедший в Тамбовскую областную Думу по списку «Единой России», и Герой России Артур Потапов, избранный в Законодательное собрание Приморского края. До выборов Артур Потапов входил в состав Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса.

    Магомед Валихов, победивший по Махачкалинскому одномандатному округу № 10, поблагодарил избирателей и подчеркнул важность прямого диалога с людьми. «Благодарю жителей округа за оказанное доверие. В Госдуме буду представлять интересы Дагестана и работать над вопросами, которые волнуют людей. Для меня важно сохранять прямой контакт с людьми, знать, какие решения необходимы на местах, и добиваться их принятия на федеральном уровне. Знания, полученные в программе «Время героев», помогут мне в этой работе. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие земляков», – сказал он.

    Эдуард Казымов, избранный по Тушинскому одномандатному округу № 205 в Москве, одной из главных задач в Думе назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что намерен продолжить начатый во время встреч с избирателями разговор о городских и федеральных проблемах и опираться на управленческие навыки, полученные в программе «Время героев».

    Сергей Ковалёв заявил, что в работе в парламенте будет использовать опыт, полученный на республиканском и муниципальном уровнях в Адыгее. Нурсултан Муссагалеев подчеркнул, что приоритетом считает помощь ветеранам СВО и их адаптацию к мирной жизни.

    Организаторы программы напомнили, что в целом новые должности получили более 120 её участников. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте России по делам ветеранов, ещё несколько участников «Времени героев» готовятся к переходу на новые места работы.

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