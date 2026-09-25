Лавров сообщил о запуске переговоров по разработке Евразийской хартии

Tекст: Валерия Городецкая

Министерская встреча по запуску переговорного процесса проходит на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Мероприятие проводится в постпредстве России при международной организации.

«Сегодня планируем официально объявить о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. С этой целью предлагается рассмотреть и одобрить совместное заявление, оно очень простое и оглашает факт начала такой работы», – сказал глава МИД.

Лавров добавил, что Москва предложила формировать новую архитектуру евразийской безопасности как основу для мирного развития всех народов крупнейшего континента. Министр подчеркнул, что подъем многополярности является наиболее устойчивой тенденцией в глобальных делах на многие годы.

По словам главы внешнеполитического ведомства, инициатива, изначально предложенная Белоруссией, учитывает необходимость реагировать на эскалацию конфликтов в Евразии. Для обеспечения предсказуемости развития необходимо собрать максимальный круг единомышленников, разделяющих принципы взаимоуважительного сосуществования.

Во встрече приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Ирана. В качестве наблюдателей присутствовали дипломаты из Китая, Турции, Индии и ряда других стран.

В феврале пять государств согласились начать совместные консультации по созданию Евразийской хартии.

Позже глава МИД России Сергей Лавров призвал к формированию новой архитектуры равной безопасности на континенте.

В августе Министерство иностранных дел РФ назвало принцип неделимости основой будущих евразийских договоренностей.