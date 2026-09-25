В Белгородской области главу отдела Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

Tекст: Денис Тельманов

Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела управления Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям, передает ТАСС. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере – свыше 1,4 млн рублей.

«По материалам УФСБ России по Белгородской области в отношении фигуранта региональным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к коррупционной деятельности», – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что чиновник получил 1 млн 420 тыс. рублей от руководителя коммерческой организации. За эту сумму он должен был гарантировать невключение предприятия по производству и торговле мясом в реестр поднадзорных ведомству и освобождение от ответственности при выявлении нарушений.

В ФСБ подчеркнули, что подобные действия могли создать угрозу продовольственной безопасности региона. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело о взятке против бывшего главы администрации Старого Оскола в Белгородской области.

В январе суд приговорил бывшего главного ветеринара Курской области к восьми годам колонии за коррупцию.

Осенью прошлого года суд арестовал экс-министра сельского хозяйства Новгородской области по обвинению во взяточничестве.