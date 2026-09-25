Петербургское УФАС возбудило дело против ВТБ из-за незаконной рекламы

Tекст: Елизавета Шишкова

Антимонопольное ведомство отреагировало на обращение недовольного клиента, передает ТАСС. «В управление обратился гражданин с жалобой на рекламу банка. Заявитель пояснил, что не давал согласия на рассылку рекламных сообщений», – уточнили в пресс-службе УФАС.

Кроме того, в рассылке отсутствовало наименование юридического лица и его организационно-правовая форма. Закон строго регламентирует распространение финансовой рекламы по сетям связи: она требует предварительного согласия адресата и обязательного указания данных компании, предоставляющей услуги.

Специалисты петербургского управления намерены детально изучить обстоятельства инцидента. В ходе проверки предстоит установить правомерность направления рекламных сообщений заявителю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась аудиорекламой банковских вкладов на борту самолета авиакомпании «Победа».

В феврале 2025 года ведомство оштрафовало Совкомбанк на 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу вклада.

Ранее Свердловское управление ФАС признало рекламную рассылку этого финансового учреждения без согласия клиента формой информационного насилия.