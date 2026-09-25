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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
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    25 сентября 2026, 16:48 • Новости дня

    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортировка российского топлива по газопроводу «Сила Сибири» за первые шесть месяцев 2026 года оказалась выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил Газпром.

    Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.

    Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.

    В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.

    По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.

    В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.

    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

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    23 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии

    Премьер Молдавии Тофан заявил о заключении контрактов на закупку румынского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия подписала контракты с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море, сообщил премьер-министр республики Василий Тофан.

    Газ начнет поступать в 2027 году после введения в эксплуатацию проекта на участке Neptun Deep. Соглашения заключены с государственной газовой компанией Romgaz и OMV Petrom, передает РИА «Новости».

    Тофан уточнил, что закупочная цена будет зависеть от рыночной стоимости, но с учетом заранее оговоренной скидки.

    По данным премьера, реализация проекта Neptun Deep позволит Румынии удвоить объемы добычи газа, которые сейчас составляют 8–9 млрд кубометров в год. Это сделает страну крупнейшим производителем в Евросоюзе.

    В марте 2025 года Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на румынском шельфе в 160 км от побережья для разработки месторождений Pelican Sud и Domino.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа.

    Во вторник экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики срочно начать переговоры с Россией.

    Ранее отмечалось, что Молдавия не справилась с высокими ценами на газ.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили падение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения и достигли 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения, опустившись до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 844,3 доллара, снизившись на 2,8%. К 14:01 мск показатель достиг 855,6 доллара, что на 1,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а недавно ненадолго достигли 1000 долларов.

    Эксперты прогнозируют, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября заполненность подземных хранилищ газа превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%.

    Накануне цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опустилась до 844 долларов.

    В понедельник котировки упали почти до 900 долларов.

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    23 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Премьер Молдавии призвал жителей страны молиться о теплой зиме

    Премьер Молдавии Тофан на фоне энергокризиса посоветовал молиться о теплой зиме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса обратился к верующим согражданам с просьбой просить высшие силы о мягкой погоде.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой зиме, сообщает РИА «Новости».

    «Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима», – заявил Тофан. По его мнению, мягкая погода поможет гражданам справиться с высокими тарифами на отопление.

    Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов раскритиковал позицию премьер-министра. Депутат подчеркнул, что бесснежная зима приведет к массовой гибели зерновых культур и обернется настоящей катастрофой для фермеров.

    Ранее жители страны столкнулись с резким ростом цен на газ и электроэнергию. Министр энергетики Дорин Жунгиету предупредил, что в октябре ситуация останется крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парламент Молдавии утвердил введение чрезвычайного положения в энергетической сфере на 60 дней. Также во вторник президент республики Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению кризиса.

    Ранее глава министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал очередное повышение тарифов на газ для населения в октябре.

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    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму соглашение о железной дороге в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Кабмин направил в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Китаем по строительству второго главного железнодорожного пути на приграничном участке, передает РИА «Новости». Документ, касающийся линии Забайкальск – Маньчжурия с колеей 1435 миллиметров, уже доступен в электронной базе парламента.

    «Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия, подписанное 20 мая 2026 года в городе Пекине», – подчеркивается в пояснительной записке.

    Реализация этой инициативы призвана существенно расширить пропускную способность транспортной артерии. В материалах к законопроекту уточняется, что новые инфраструктурные возможности позволят нарастить объемы передачи грузов между пограничными станциями двух государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Москва и Пекин заключили договор о совместном возведении железнодорожных путей.

    Летом глава РЖД Олег Белозеров анонсировал обновление рекорда грузоперевозок на китайском направлении.

    Весной между Забайкальском и Маньчжурией возобновилось движение пассажирских поездов.

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    23 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум

    Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза показали рекордно низкий уровень

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в странах Евросоюза превысила отметку в 70%, но при этом показатель остался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По состоянию на 21 сентября европейские страны закачали в свои подземные хранилища 0,2 млрд кубометров газа. В результате общая заполненность достигла 70,14%, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения на эту дату за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Представители Газпрома ранее предупреждали, что при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов к 1 октября не превысит 75%. Недостаток топлива на фоне высоких цен создает значительные риски для надежного обеспечения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Изначально регламент Еврокомиссии требовал от стран Евросоюза заполнить хранилища на 90% к 1 ноября. Однако из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель снизили до 80%, а позднее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила смягчение норматива до 75% для отстающих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заполненность ПХГ в Европе осталась на историческом минимуме.

    Весной Газпром зафиксировал рекордно низкие объемы закачки топлива в европейские хранилища.

    В марте уровень запасов газа в странах ЕС снизился до 28,5%.

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    23 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале торгов в среду биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,8%, опустившись до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открылись на отметке 844,3 доллара за тысячу кубометров, что на 2,8% ниже расчетной цены предыдущего дня (868,9 доллара), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе газовые котировки в Европе впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку 900 долларов, а в середине месяца кратковременно достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Несмотря на недавнее снижение, эксперты предполагают возможный рост стоимости газа зимой до 1200 долларов из-за низких темпов заполнения подземных хранилищ. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября заполненность хранилищ превысила 70%, но остается на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером накануне биржевая стоимость газа в Европе снизилась до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Днем во вторник котировки достигали 885 долларов.

    В понедельник цены опустились до уровня около 900 долларов.

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    24 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Газпром сообщил о 90% готовности газопровода Белогорск – Хабаровск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство газопровода Белогорск – Хабаровск, который объединит две крупные газотранспортные системы на востоке России, вышло на финальную стадию, сообщили в Газпроме.

    Российский холдинг почти завершил прокладку магистрали, которая свяжет «Силу Сибири» с системой Сахалин – Хабаровск – Владивосток, передает ТАСС.

    «Для соединения Сахалин – Хабаровск – Владивосток и «Силы Сибири» Газпром прокладывает газопровод Белогорск – Хабаровск. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90%, выполнено технологическое присоединение к Сахалин – Хабаровск – Владивосток», – говорится в сообщении компании.

    В 2024 году Газпром приступил к строительству участка Белогорск – Хабаровск.

    В начале сентября текущего года министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к возведению газопровода «Сила Сибири – 2».

    Ранее глава газового холдинга Алексей Миллер назвал эту магистраль самым капиталоемким проектом в мире.

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    24 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 874 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость газа на европейском рынке продолжает расти, приблизившись к отметке в 874 долларов за тысячу кубических метров на фоне опасений дефицита.

    Биржевые котировки на газ в Европе в четверг днем замедлили рост, поднявшись на 2,8% – почти до 874 долларов за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости»

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 869,1 долларов, прибавив 2,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    К середине дня показатель достиг 873,8 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена составила 3892 долларов. После заметного снижения котировки вновь пошли вверх на фоне конфликта на Ближнем Востоке в текущем году.

    Средние цены в марте подскочили почти на 60% к февралю, а по итогам августа достигли 745,4 долларов. В начале сентября стоимость преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты не исключают, что зимой цена может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ, уровень которых, по данным Gas Infrastructure Europe, остается самым низким для этого времени года с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник котировки достигли отметки в 885 долларов.

    В середине сентября стоимость голубого топлива превысила тысячу долларов.

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    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    23 сентября 2026, 07:46 • Новости дня
    Пункт пропуска с Китаем в Приморье приостановили из-за праздников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проезд через автомобильный пункт пропуска в Приморском крае через границу с Китаем в Краскино временно приостановил работу, сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона.

    «В Приморье 25 сентября и 1 октября будет временно приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Краскино (с китайской стороны – Хуньчунь)», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что такие меры приняты, поскольку в Китае в эти дни будет Праздник середины осени и День образования КНР.

    Туристам и грузоперевозчикам советуют принять во внимание эти ограничения.

    Ранее Китай предложил России продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок.

    Президент Владимир Путин заявлял о совместном с Китаем проекте по грузоперевозкам беспилотниками.

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    24 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Костин сообщил о серьезном приросте китайских инвестиций в Россию

    Глава ВТБ Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ВТБ Андрей Костин констатировал значительное увеличение инвестиций в российскую экономику со стороны китайских партнеров.

    «Сейчас, по моим данным, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов», – сказал Костин, выступая на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

    При этом глава финансовой организации добавил, что арабские инвесторы пока только присматриваются к российскому рынку. Костин также подчеркнул, что российской экономике в настоящее время не хватает иностранных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве стартовал масштабный деловой съезд предпринимателей России и Китая для обсуждения инвестиций.

    Председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов назвал столичный регион и Дальний Восток лидерами по присутствию китайского бизнеса.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее объявил КНР главным инвестором республики.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

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    25 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    В России отгрузили первые отечественные компрессоры для производства СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные предприятия начали поставки уникальных агрегатов мощностью 112 МВт, предназначенных для крупнотоннажного выпуска сжиженного природного газа.

    Стартовала отгрузка первых российских компрессоров смешанного хладагента для газовой отрасли. Производство инновационного оборудования реализовано на мощностях предприятия «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске в Татарстане. В торжественном мероприятии по случаю начала поставок приняли участие председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщил Минпромторг.

    «Агрегаты мощностью 112 МВт предназначены для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, ранее такое оборудование в стране не производилось», – сообщили в министерстве.

    Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов отметил, что государство с 2022 года поддерживает этот важнейший отраслевой проект. По его словам, успешная реализация задачи стала результатом эффективного взаимодействия власти и бизнеса для обеспечения технологической независимости отрасли.

    Сегодня в стране уже освоен выпуск спиральновитых теплообменников и погружных насосов. Создание высокотехнологичных агрегатов направлено на достижение целей национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин открыл в Зеленодольске первый комплекс по испытаниям СПГ-компрессоров.

    В июле премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью отечественного танкера для сжиженного природного газа.

    А в середине сентября на форуме в Тюмени стартовали ресурсные испытания нового российского судового газотурбинного двигателя ТМ-16.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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