Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

Tекст: Валерия Городецкая

Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

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