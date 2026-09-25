Ивановский суд поместил школьницу в центр содержания за угрозу сжечь больницу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шуйский городской суд Ивановской области удовлетворил административный иск местной полиции и направил 13-летнюю школьницу в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«В целях предупреждения совершения несовершеннолетней новых общественно опасных деяний, осуществления защиты ее жизни и здоровья, создания возможностей и условий для дальнейшего нормального физического, умственного, нравственного, духовного и социального развития, обеспечения наиболее благоприятных интересов, а равно в целях защиты лиц от противоправных посягательств со стороны правонарушительницы решением Шуйского городского суда удовлетворено административное исковое заявление», – говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания выяснилось, что девочка 2013 года рождения позвонила в психиатрическую больницу и заявила о намерении устроить пожар в здании, после чего прервала разговор. Известно, что подросток уже состоит на профилактическом учете в полиции из-за совершенного ранее правонарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Следственный комитет завел уголовное дело о теракте против 14-летней петербурженки из-за поджога полицейских машин.

В июне силовики задержали московского школьника после уничтожения трансформаторной подстанции по указанию мошенников.

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