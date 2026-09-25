Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.