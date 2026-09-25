Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН

Tекст: Денис Тельманов

Африканский союз уже официально принял к сведению кандидатуру Танзании на место в Совбезе, передает ТАСС со ссылкой на The Citizen. «Танзания будет добиваться поддержки государств – членов ООН, чтобы отстаивать интересы Африки и содействовать поддержанию международного мира и безопасности», – заявил Ндеджемби.

Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на этот период пройдут на заседании Генеральной Ассамблеи в июне 2028 года. В случае избрания Танзания планирует сосредоточиться на превентивной дипломатии и мирном разрешении споров.

Кроме того, власти намерены уделить особое внимание реформированию миротворческих операций ООН и расширению участия женщин и молодежи в мирных процессах.

Ранее Танзания уже дважды избиралась непостоянным членом Совбеза ООН – в 1975-1976 и 2005-2006 годах. Она также имеет значительный опыт участия в урегулировании конфликтов в Африке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ливия выдвинула свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выступил за предоставление африканским странам постоянного представительства в Совбезе.

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования государств Африки об увеличении своего присутствия в этом органе.