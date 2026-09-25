Песков: Для возобновления экспорта дизеля необходимо снять санкции на его импорт

Tекст: Елизавета Шишкова

Для возобновления поставок за рубеж недостаточно просто удовлетворить внутренние нужды страны, сообщил Песков, передает ТАСС. «Если мы говорим о том, что международные рынки должны быть насыщены российским дизелем, чтобы был снят запрет на экспорт, то недостаточно обеспечить полностью российские потребления, запасы дизеля и открыть экспорт дизеля», – заявил он.

Представитель Кремля добавил, что для комплексного решения требуется обеспечить безопасность судоходства и снять санкции на импорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива после полного насыщения внутреннего рынка.

Представитель Кремля подчеркнул важность защиты торгового мореплавания для бесперебойных поставок нефтепродуктов.

Дмитрий Песков заявил о необходимости отмены санкций против поставщиков энергоносителей для стабилизации мировых цен.