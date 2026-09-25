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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня

    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября
    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

    Глава государства официально утвердил дату начала работы нового состава нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    Мероприятие запланировано на конец текущего месяца. «Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 года в десять часов», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник во фракции «Единая Россия» подтвердил дату первого заседания Госдумы девятого созыва.

    Изначально депутаты планировали собраться в срок до 19 октября.

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    25 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Путин освободил Келина от должности посла в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности посла России в Великобритании.

    «Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов.

    В начале сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о плановом завершении дипломатической миссии Андрея Келина в Лондоне.

    В августе российское посольство опровергло информацию британской прессы о планах Москвы понизить статус двусторонних отношений.

    Весной власти Великобритании приняли решение об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российской дипмиссии.

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    25 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

    Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об аннулировании части бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму и признании недействительными результатов в одном округе Кировской области.

    Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

    Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

    Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

    В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

    Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.

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    25 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова сообщила об обновлении состава Госдумы наполовину

    Памфилова констатировала смену почти половины депутатов нового созыва Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о радикальном изменении состава нижней палаты парламента после прошедших выборов.

    По итогам голосования депутатский корпус претерпел значительные изменения, передает ТАСС. Заседание комиссии было посвящено официальному утверждению результатов прошедшей избирательной кампании.

    Глава ведомства подчеркнула важность сохранения опытных парламентариев. «Очень серьезное обновление, практически половина придет новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остается», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома доложила президенту о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

    Саму прошедшую кампанию она назвала самой сложной в истории страны из-за внешнего давления.

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    25 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост числа голосов за «Единую Россию» стал результатом последовательной работы партии по тем направлениям, которые волнуют граждан, – социальной защите, поддержке участников СВО и их семей, развитию регионов и решению проблем на местах. При этом успешная реализация прежней Народной программы стала аргументом в пользу поддержки ЕР, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Дарья Лантратова.

    «Единая Россия» по итогам минувших выборов получает больше голосов в абсолютном выражении, чем в 2021 году. Эта динамика стала следствием сочетания сразу нескольких факторов», – сказала Дарья Лантратова, зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России».

    Первым фактором Лантратова называет доверие граждан к курсу и инициативам партии. «Избиратели еще раз подтвердили востребованность и актуальность программ и проектов «Единой России», в том числе Народной программы, которая формировалась с учетом мнений граждан со всей страны», – сказала сенатор. Свою роль, по ее словам, сыграла и поддержка ЕР со стороны президента. «Владимир Путин несколько раз прямо говорил, что считает фракцию той политической силой, которая несет ответственность за будущее страны», – напомнила Лантратова.

    Вторым фактором сенатор считает восприятие «Единой России» как рабочего инструмента для решения конкретных проблем. По ее словам, особенно остро это проявляется в условиях внешних вызовов и социально-экономической нестабильности. В этой ситуации «граждане не готовы к экспериментам и предпочитают политическую силу, которая уже имеет опыт работы и показывает конкретные результаты».

    В качестве третьего фактора Лантратова выделила устойчивые результаты партии в большинстве регионов на всех уровнях власти. «Тенденция видна даже в тех субъектах, где партия ранее стабильно сталкивалась с трудностями», – детализировала она. По словам сенатора, избиратели на конкретных примерах видят, что партия способна адаптироваться к местной специфике и эффективно работать на местах, а многие вопросы решаются адресно. Этому способствует и широкое представительство «Единой России» на муниципальном уровне. В последние годы партия уделяла особое внимание работе на местах, объявляя соответствующие периоды «годом первичных отделений» и «годом муниципального депутата».

    В числе ключевых направлений работы партии собеседница назвала социальную защиту и выполнение государством своих обязательств, поддержку участников СВО и их семей, развитие регионов и решение локальных проблем. Также, по ее словам, легитимность партийных списков в глазах избирателей укрепили предварительное голосование, система сопровождения новых политических лидеров, в том числе ветеранов СВО, и открытый диалог с обществом.

    При этом, считает Лантратова, партия обошлась в своей предвыборной программе без громких лозунгов и популистских обещаний, что также говорит об уважительном отношении к избирателю.

    Отдельную роль сыграла и Народная программа «Единой России», объединившая более 3 млн инициатив и предложений граждан. По ее мнению, выполнение прежних обязательств сформировало у избирателей доверие и стало основанием для поддержки новой программы и ранее взятого курса.

    В этом смысле, подчеркивает сенатор, предвыборная кампания «Единой России» длилась не три месяца, а пять лет. «За это время партия полностью реализовала предвыборную программу 2021 года. Жители видят результаты этой работы каждый день. Построено 1,6 тыс. детских садов, 1,7 тыс. школ, 5,5 тыс. медицинских учреждений. Причем соавторами многих изменений были сами граждане», – перечислила Лантратова.

    «Особенность Народной программы еще и в том, что подавляющее большинство ее постулатов – не мифические предложения, но проработанные с правительством и исполнительной властью в регионах решения, которые проанализированы, просчитаны и, главное – исполняемы», – указала сенатор.

    Высокий итоговый результат на выборах показал, что ЕР «сумела уловить» и отразить в своей работе «широкий общественный запрос на стабильность, развитие, консолидацию и эффективное решение насущных проблем», заключила Лантратова.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Эксперты отмечали, что одним из факторов высокой явки и поддержки «Единой России» стала консолидация общества.

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    25 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей региональной поездке Путина

    Песков: Путин в пятницу совершит региональную поездку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в пятницу отправится с рабочей поездкой в один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков анонсировал рабочую поездку президента в один из регионов страны, передает РИА «Новости».

    «У президента Путина в графике сегодня региональная поездка», – сказал Песков,

    Пресс-секретарь главы государства уточнил, что подробная информация о перемещениях и мероприятиях российского лидера будет предоставляться по мере их фактического проведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорую рабочую поездку главы государства по российским регионам.

    В конце августа Владимир Путин совершил визит в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Ранее российский лидер впервые посетил Курильские острова.

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    25 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Песков допустил контакты Путина и Вучича по поставкам газа в Сербию

    Песков: Путин и Вучич могут провести переговоры по поставкам газа в Сербию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль допускает возможность обсуждения поставок газа между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил о возможности прямых переговоров между Путиным и Вучичем, передает РИА «Новости». Обсуждение будет касаться перспектив дальнейших поставок российских энергоресурсов.

    «Мы не исключаем такого контакта», – заявил представитель Кремля.

    Весной Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора лидеров двух стран.

    Сербский президент Александр Вучич ожидал разговора с Владимиром Путиным для обеспечения энергетической стабильности республики.

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    25 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания новой Госдумы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Государственной думы девятого созыва.

    Решение об учреждении временного рабочего органа уже официально оформлено, передает ТАСС. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы нового – девятого – созыва», – сообщается на сайте нижней палаты.

    Созданной структуре предстоит разработать проекты постановлений и подготовить необходимую документацию для запуска работы парламентариев. Депутаты также утвердят схему размещения коллег в зале заседаний и сформируют порядок проведения стартового пленарного собрания.

    Помимо этого, участники группы подготовят предложения по составу счетной комиссии и временного секретариата. Им предстоит проработать вопросы создания комиссии по регламенту и организации дальнейшей деятельности Государственной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост руководителя нижней палаты парламента.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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    25 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул способность культуры преодолевать любые противоречия и сохранять диалог между странами, несмотря на действующие международные санкции.

    Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул значимость культурного диалога в условиях современных вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, культура остается важнейшим инструментом взаимодействия между народами.

    «Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на «стоп» из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», – сказал президент в ходе своего выступления.

    XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.

    В начале сентября Владимир Путин пригласил деятелей культуры из стран ШОС на профильный форум в Петербург.

    Годом ранее на этом мероприятии глава государства подчеркнул важность открытости и взаимного уважения между странами.

    До этого российский лидер назвал культуру оружием геополитических интриг в руках глобалистских элит.

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    25 сентября 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин прибыл на культурный форум в Мариинский театр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Международного форума объединенных культур, проходящего в Мариинском театре в Петербурге.

    Глава российского государства прибыл в Петербург для участия в пленарном заседании Международного форума объединенных культур, передает РИА «Новости». Мероприятие проводится на новой сцене Мариинского театра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал региональную поездку Владимира Путина на пятницу. Форум объединенных культур, ставший 12-м по счету, проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.

    В начале сентября президент России пригласил деятелей культуры стран ШОС на этот петербургский форум.

    Накануне советник главы государства Елена Ямпольская заявила о большом количестве иностранных гостей на мероприятии.

    В прошлом году российский лидер назвал Мариинский театр настоящей гордостью страны.

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    25 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны без каких-либо исключений.

    Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщил Кремль в Max. Российский лидер объяснил подход страны к развитию этой сферы.

    «Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого и открыты к этому – к тому, чтобы делиться своим опытом и учиться, безусловно, у вас и учиться у других. Потому как общие ценности – это не декларация, а практика: ежедневная, кропотливая, живая», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил значимость равного доступа граждан к культурной инфраструктуре.

    На прошлогоднем форуме объединенных культур глава государства назвал семью главным хранителем традиций.

    Российский лидер предложил объединить усилия стран для защиты культурного многообразия от предрассудков.

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