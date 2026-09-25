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    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    25 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фамилии последних нескольких британских премьер-министров стали синонимами напыщенности и глупости, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернем – что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность», – написал Медведев в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, эти фамилии сейчас используют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для обоснования своего права на самоопределение.

    Напомним, первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о поддержке права на самоопределение.

    Политолог Владимир Корнилов назвал причиной кризиса британской государственности абсолютную некомпетентность руководства страны.

    Новый глава правительства Энди Бернем стал уже седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет.

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    25 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Запланированное правительством Британии сокращение финансирования программы «Дома для Украины» может создать впечатление, что западная поддержка Киева ослабевает, заявил бывший министр обороны страны Грант Шаппс.

    С 1 января ежемесячные выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов стерлингов. Кроме того, финансирование местных властей на поддержку этой инициативы сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего, пишет Independent.

    Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, экс-министр обороны Британии Грант Шаппс выразил обеспокоенность тем, как этот шаг может быть воспринят. Он отметил, что решение было «незаметно опубликовано» правительством 15 сентября.

    «Что меня беспокоит в этом заявлении, так это то, что оно может случайно послать неверный сигнал властям России и другим, что Запад каким-то образом колеблется, что мы теряем интерес, что наше внимание переключилось на что-то другое», – пояснил Шаппс.

    По его словам, это может быть неверно истолковано как ослабление решимости Лондона, что является «проблемой».

    Программа «Дома для Украины», запущенная в феврале 2022 года, оказала поддержку 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, прибывших в Британию на фоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше участились нападения на украинских беженцев. В среду город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев. Во вторник Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    24 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ

    Проигравшая Чумгалаковой украинка Охота покинула пьедестал до гимна России на ЧЕ

    Украинская боксерша сбежала с награждения после победы россиянки на ЧЕ
    @ Osmancan Gurdogan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская спортсменка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Софии до того, как зазвучал гимн в честь победившей россиянки Юлии Чумгалаковой.

    Охота досрочно завершила участие в церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Софии, передает РИА «Новости». Инцидент произошел после ее поражения в финальном поединке.

    В решающем бою весовой категории до 48 кг победу одержала 28-летняя россиянка Юлия Чумгалакова. Получив серебряную медаль, представительница Украины покинула пьедестал до того, как зазвучал гимн России.

    Победительница турнира стала трехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, в ее активе есть серебро чемпионата мира, проводимого Международной ассоциацией бокса. Соревнования в столице Болгарии под эгидой World Boxing завершатся 25 сентября, российская сборная выступает на них со своим флагом и гимном.

    Напомним, в финальном поединке турнира Юлия Чумгалакова одержала победу над Анной Охотой.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В июне Европейская федерация армрестлинга оштрафовала двух украинских спортсменов за уход с пьедестала во время гимна России.

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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    25 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    На промышленный объект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    На промобъект в Пермском крае при атаке БПЛА совершен налет

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Пермского Дмитрий Махонин сообщил в Max-канале о налете на промышленный объект при массированной атаке дронов ВСУ.

    «На территории края идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект», – написал он.

    Махонин добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем. В начале сентября над Пермским краем сбили 36 дронов, тогда были повреждены два промпредприятия.


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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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