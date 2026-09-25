Глава «Системного оператора» сообщил о снижении энергопотребления в России

«Системный оператор»: Энергопотребление в России снизилось на 0,2%

Tекст: Елизавета Шишкова

Показатель потребления электроэнергии в стране с начала года уменьшился на 0,2%, рассказал Опадчий, передает РИА «Новости». «Мы также минус 0,2% сейчас идем», – ответил руководитель организации на вопрос о текущей динамике в отрасли.

Ранее председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии» и член правления «Интер РАО» Александра Панина поясняла, что рост энергопотребления по итогам года возможен только при условии холодной осени и зимы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года потребление электричества в стране увеличилось почти на 1%.

В январе «Системный оператор» зафиксировал рост установленной мощности российских электростанций на 1,1 ГВт.

Прошлой зимой Минэнерго ожидало повышения спроса на электроэнергию примерно на 4%.