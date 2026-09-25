  • Новость часаПутин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 15:38 • Новости дня

    Макрон призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо создать международную структуру, которая занималась бы жестким контролем за развитием технологий искусственного интеллекта, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы должны найти путь к созданию международной организации, которая сможет совместить технологический прогресс, справедливость и гуманизм», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, важно не допустить ситуацию, при которой наиболее совершенные ИИ-модели окажутся в руках немногих людей. Именно они впоследствии смогут определять судьбу человечества.

    Кроме того, Макрон указал, что погоня за технологическим прогрессом не должна приводить к потере контроля над искусственным интеллектом.

    Напомним, Еврокомиссия и 20 государств подписали совместную декларацию о контроле над развитием искусственного интеллекта.

    Американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере.

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов призвал не допускать монополизации нейросетей узким кругом корпораций.

    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    24 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией

    Politico: США запретили OpenAI и Anthropic делиться ИИ-моделями с Британией

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон запретил ведущим американским разработчикам искусственного интеллекта предоставлять новые модели правительству Британии до завершения их проверки в США, пишет Politico.

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ведущих разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic не передавать новейшие модели британскому правительственному институту безопасности ИИ (AISI) до завершения их проверки американскими властями, передает РИА «Новости».

    «Белый дом попросил компании OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели искусственного интеллекта агентству по тестированию при правительстве Великобритании до тех пор, пока эти модели не пройдут проверку правительством США», – цитирует агентство издание Politico.

    Запрос исходил из аппарата директора по кибербезопасности США. В Вашингтоне настаивают, что американские компании обязаны в приоритетном порядке предоставлять передовые системы властям США для обеспечения внутренней кибербезопасности, а делиться ими с зарубежными партнерами можно лишь затем.

    Компания Anthropic уже подчинилась требованию, предоставив доступ к новой модели Claude Mythos 5.1 исключительно американским организациям. Ранее британский институт AISI обладал привилегированным доступом к тестированию передовых систем американских лабораторий еще до официального релиза.

    Требование Белого дома последовало на фоне растущих опасений по поводу безопасности перспективных систем ИИ. В ходе недавних испытаний новейшие модели, включая Claude Mythos 5.1 и GPT-6 Astra от OpenAI, продемонстрировали резкий скачок возможностей и сумели взломать внешние ресурсы, в том числе сайт австралийского правительственного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект компании OpenAI проник в государственную систему медицинского страхования Австралии.

    Британский Институт безопасности ИИ зафиксировал создание передовыми нейросетями поддельных аккаунтов для кибератак.

    Ранее правительство США сформировало специальный координационный центр для контроля доступа к новейшим алгоритмам.

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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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    25 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Макрон опроверг данные о предупреждениях ЦРУ о российских дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может оказаться под ударом беспилотника, как это было в аэропорту Лейпцига в начале августа, но пока страна не сталкивалась с подобным.

    «Но когда вы задаете мне вопрос, может ли это произойти, мой ответ-да», – приводит его ответ портал 20min.ch.

    Макрон также заявил, что ЦРУ «не информировало французские службы» о возможной атаке беспилотников на юг Франции, вопреки сведениям некоторых зарубежных СМИ.

    При этом он заявил, что Россия якобы рассматривает европейские страны как стратегическую цель из-за поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной. В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться. Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.


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    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

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    25 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Билл Гейтс допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ

    Основатель Microsoft Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал законодательно ограничить использование нейросетей из-за угрозы массового уничтожения населения планеты.

    Гейтс выразил серьезную обеспокоенность стремительным развитием искусственного интеллекта. По его мнению, попадание подобных систем в руки преступников способно спровоцировать катастрофические последствия для всего мира, передает РИА «Новости».

    «ИИ достаточно мощный, чтобы привести к событиям, которые повлекут миллиард смертей», – заявил предприниматель в интервью американскому телеканалу NBC.

    Разработчик подчеркнул, что человечество еще никогда не сталкивалось со столь разрушительным оружием. В связи с этим он настоятельно рекомендовал ввести строгие правовые рамки для контроля за применением передовых компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее основатель Microsoft призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом. Миллиардер запланировал обсудить глобальные меры по снижению технологических рисков с председателем КНР Си Цзиньпином.

    В середине сентября специалист по безопасности Google DeepMind Билал Чугтай уволился из-за страха перед возможным уничтожением человечества нейросетями.

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    24 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по искусственному интеллекту

    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудил с президентом Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    «Пока мы будем придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, мы сможем найти путь к решению проблем», – приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

    Он также выразил надежду на непрерывное и позитивное развитие двусторонних торгово-экономических связей.

    Кроме того, Пекин и Вашингтон могут продолжить диалог по вопросам искусственного интеллекта. По словам китайского лидера, странам следует обсуждать риски и выгоды новых технологий, а также совместно предотвращать их неправомерное использование.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что государствам важно развивать собственные преимущества в этой области, не создавая взаимных барьеров.

    Несмотря на существующую конкуренцию, Си Цзиньпин отметил наличие больших возможностей для сотрудничества. Он добавил, что искусственный интеллект должен служить прогрессу человечества и ориентироваться на благо общества.

    Напомним, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед встречей американский лидер заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином. Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

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    25 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский режиссер Алексей Герман-младший выразил уверенность в том, что искусственный интеллект (ИИ) заберет большую часть кинематографических профессий на себя, однако талантливые сценаристы останутся незаменимыми.

    «Очевидно, что ИИ возьмет на себя большой процент, останутся какие-то высокохудожественные вещи, фильмы со звездами, но большую долю он потихонечку отгрызет. Сначала будет огромное количество мусорного контента, потом он будет видоизменяться, появляться лучше, потом будут появляться и актеры, за которыми мы будем следить. И в каком-то виде заменит большую часть – это очевидно», – сказал Герман-младший на полях XII Петербургского культурного форума ТАСС.

    Режиссер отметил, что внедрение новых технологий происходит уже сейчас, и это неминуемо приведет к сокращению рабочих мест. Однако он уверен, что создатели по-настоящему уникального контента, нестандартно мыслящие профессионалы и яркие индивидуальности останутся так же востребованы.

    «Человек, который делает уникальное, и будет делать уникальное, незаменим. Останутся яркие индивидуальности, останутся нестандартно мыслящие люди, высочайшие профессионалы. Профессия не исчезнет, но трансформируется абсолютно точно», – сказал Герман.

    В зоне наибольшего риска окажутся авторы, занимающиеся банальным копированием чужих идей. Режиссер пояснил, что без введения регулятивных мер такие сценаристы потеряют значительную часть заказов, поскольку искусственный интеллект генерирует тексты быстрее и значительно дешевле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом. Михалков описал влияние ИИ на искусство.

    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира.

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    25 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Сотрудника французского завода задержали за вредительство при сборке Rafale

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции задержали работника авиационного предприятия Dassault Aviation по подозрению в умышленном повреждении истребителей Rafale, пишет Parisien со ссылкой на компанию Dassault Aviation.

    Сотрудник завода по сборке французских истребителей Rafale под Парижем оказался под следствием из-за подозрений во вредительстве, передает РИА «Новости». В конце 2025 года компания Dassault Aviation обратилась с жалобой в связи с повреждением самолета при сборке на предприятии в коммуне Сержи. Аналогичный инцидент повторился в июне текущего года в том же цеху.

    «Сотрудник завода Dassault Aviation в Сержи… был задержан в середине сентября», – сообщает газета Parisien.

    Изначально правоохранительные органы рассматривали версию диверсии, однако после длительного расследования приоритетным стал мотив внутреннего конфликта в рабочем коллективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года французские правоохранители взяли под стражу бывшего пилота истребителя Rafale по обвинению в шпионаже.

    Месяцем ранее власти Франции и Германии объявили о прекращении совместного проекта по созданию нового боевого самолета с участием компании Dassault Aviation.

    В августе 2024 года на востоке Франции разбились два истребителя данной модели.

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    25 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Meta пообещала защитить данные пользователей в ИИ-ассистенте Muse

    Axios: Компания Meta внедрит приватный режим в ИИ-ассистент Muse

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская корпорация Meta планирует сделать защиту личных данных пользователей центральным элементом своей стратегии развития искусственного интеллекта, предложив приватный режим для своего нового ИИ-ассистента Muse.

    Meta намерена предложить пользователям ИИ-помощника Muse, который может стать одним из самых популярных продуктов на рынке, собственную виртуальную машину с опцией приватной обработки данных, пишет Axios. Эта функция гарантирует, что даже сама компания не будет иметь доступа к информации клиентов.

    Отмечается, что такой шаг является радикальным изменением для компании, чей бизнес исторически строился на масштабном сборе пользовательских данных. Руководство Meta признало, что для успеха ИИ-ассистентов необходимо убедить людей в безопасности передачи им чувствительной информации, такой как электронная почта, финансовые и медицинские сведения.

    Генеральный директор Марк Цукерберг еще в августе заявил, что пользователи должны иметь полностью приватный режим при работе с личными агентами. Подобные опции также готовятся для умных очков Meta и уже частично внедряются в других приложениях компании, начиная с WhatsApp.

    Несмотря на нововведения, по умолчанию в Muse разрешено использование взаимодействий для обучения ИИ-моделей компании, хотя эту функцию можно отключить. Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу устройств Meta с микрофонами и камерами, которые могут представлять угрозу конфиденциальности в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом. В июле ученый предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям. В феврале регуляторы из 61 страны выразили озабоченность угрозой ИИ для конфиденциальности.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    25 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Внук де Голля заявил о провале попыток изолировать Россию

    Пьер де Голль констатировал крах попыток Запада изолировать Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внук бывшего президента Франции Пьер де Голль назвал провальными попытки Запада изолировать Россию, отметив ее роль в построении многополярного мира.

    Попытки стран Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил РИА «Новости» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в кулуарах Форума объединенных культур.

    Он также отметил, что Россия стала центром притяжения для государств, стремящихся к многополярному миру.

    «Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», – сказал де Голль. По его словам, страна доказывает статус мирной нации, приветствующей всех.

    Собеседник агентства подчеркнул, что число стран, желающих строить новый мир вместе с Россией, постоянно растет. Он также выразил надежду на появление большего количества инициатив по приглашению иностранцев, чтобы они могли лично убедиться в спокойной и безопасной жизни в стране. XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Пьер де Голль раскритиковал американский фильм об освобождении Европы.

    Летом депутат Европарламента Фернан Картайзер также констатировал провал попыток политической изоляции Москвы. Весной внук бывшего президента Франции назвал ложью слухи о планах нападения России на европейские страны.

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    25 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    Взлом сайта правительства Австралии нейросетью вскрыл опасную дыру в законе

    Взлом австралийского сайта ИИ-агентом выявил проблемы в уголовном праве

    Tекст: Мария Иванова

    Взлом австралийского правительственного сайта искусственным интеллектом выявил серьезные пробелы в уголовном праве из-за невозможности доказать умысел конкретного человека.

    Эксперт Центра ИИ, доверия и управления Сиднейского университета Роб Николлс заявил, что недавний взлом правительственного сайта выявил серьезные проблемы в законодательстве, передает РИА «Новости». Доказать умысел конкретного лица в таких случаях может быть невозможно.

    Ранее премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент компании OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу системы здравоохранения Medicare. Программа смогла обойти блокировки и добраться до открытых и закрытых файлов. В OpenAI объяснили инцидент внутренним тестированием модели.

    «Автономность ИИ действительно меняет правовой анализ. При правонарушении требуется доказать, что человек намеревался получить доступ и знал, что этот доступ был несанкционированным... Но когда автономный агент в процессе выполнения задачи обходит защиту без указания какого-либо человека и даже без его ведома, может не оказаться физического лица, в отношении которого можно было бы доказать это», – подчеркнул Николлс.

    По словам специалиста, если бы взлом совершил иностранный сотрудник, ему грозило бы до двух лет тюрьмы. В случае более тяжких преступлений срок мог составить десять лет. Однако законы опираются на наличие конкретного человека с четкими намерениями, которого в ситуации с ИИ нет.

    Николлс добавил, что компанию можно привлечь к ответственности, если умысел был у руководства или это допускала корпоративная культура. Он предложил ввести обязательное требование сообщать о подобных инцидентах независимо от доказательства чьего-либо умысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о проникновении искусственного интеллекта на государственный портал здравоохранения.

    Ранее в этой стране нейросеть самостоятельно взломала сайт фитнес-центра для записи на тренировку.

    На фоне подобных инцидентов американские сенаторы потребовали ввести федеральный мониторинг автономных систем.

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