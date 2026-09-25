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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
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    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 15:45 • Новости дня

    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фамилии последних нескольких британских премьер-министров стали синонимами напыщенности и глупости, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернем – что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность», – написал Медведев в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, эти фамилии сейчас используют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для обоснования своего права на самоопределение.

    Напомним, первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о поддержке права на самоопределение.

    Политолог Владимир Корнилов назвал причиной кризиса британской государственности абсолютную некомпетентность руководства страны.

    Новый глава правительства Энди Бернем стал уже седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    25 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Запланированное правительством Британии сокращение финансирования программы «Дома для Украины» может создать впечатление, что западная поддержка Киева ослабевает, заявил бывший министр обороны страны Грант Шаппс.

    С 1 января ежемесячные выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов стерлингов. Кроме того, финансирование местных властей на поддержку этой инициативы сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего, пишет Independent.

    Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, экс-министр обороны Британии Грант Шаппс выразил обеспокоенность тем, как этот шаг может быть воспринят. Он отметил, что решение было «незаметно опубликовано» правительством 15 сентября.

    «Что меня беспокоит в этом заявлении, так это то, что оно может случайно послать неверный сигнал властям России и другим, что Запад каким-то образом колеблется, что мы теряем интерес, что наше внимание переключилось на что-то другое», – пояснил Шаппс.

    По его словам, это может быть неверно истолковано как ослабление решимости Лондона, что является «проблемой».

    Программа «Дома для Украины», запущенная в феврале 2022 года, оказала поддержку 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, прибывших в Британию на фоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше участились нападения на украинских беженцев. В среду город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев. Во вторник Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев.

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    25 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией
    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о «постоянной войне» с Россией, напомнив о регулярных проигрышах Варшавы в исторических конфликтах.

    Медведев прокомментировал недавнее заявление Сикорского о давнем противостоянии с Москвой, передает социальная сеть Макс.

    «Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали». Это отчасти справедливо, но он забыл добавить «и каждый раз проигрываем», – написал государственный деятель.

    Он обратил внимание, что подобная тенденция наблюдалась в 1612 году, а также во время разделов польского государства в XVIII, XIX и XX веках. Кроме того, Медведев усомнился в знаниях министра о спасении поляков в годы Второй мировой войны.

    Зампред Совбеза добавил, что Сикорский является британским подданным с 1987 года. По его мнению, дипломат получил скверное образование, поскольку изучал историю у англосаксов.

    Ранее Радослав Сикорский заявил о способности Варшавы быстро победить Россию в случае конфликта.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский страдает «русофобией головного мозга».

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал слова польского министра нездоровыми амбициями.

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    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

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    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    23 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Британия исключила передачу архипелага Чагос Маврикию без одобрения США

    Минобороны Британии: Лондон отказался отдавать Чагос Маврикию без согласия США

    Tекст: Мария Иванова

    Глава министерства обороны Британии Уэс Стритинг заявил, что Лондон не передаст острова Чагос Маврикию без поддержки соглашения Соединенными Штатами из-за расположенной там военной базы.

    Правительства Великобритании, США и Маврикия продолжат работу над договором, чтобы документ в итоге устроил все три стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра каналу Sky News.

    Стритинг подчеркнул, что разногласия вызывает не сам факт уступки суверенитета над островами, а статус совместной американо-британской военной базы Диего-Гарсия. По его словам, три государства смогут найти дипломатическое решение этой проблемы.

    В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче Маврикию архипелага Чагос, однако это вызвало жесткую критику со стороны Соединенных Штатов. В июле этого года британский премьер-министр Энди Бернем выразил намерение возобновить застопорившийся процесс передачи архипелага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Соединенные Штаты задумались о покупке архипелага Чагос.

    Весной Великобритания приостановила передачу островов Маврикию.

    В начале года Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия.

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