Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с шенгенскими визами

«Лаборатория Касперского»: Мошенники используют новую схему с шенгенскими визами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники рассылают фишинговые письма якобы от лица управления Евросоюза по миграции, указали в компании, передает РИА «Новости». В сообщениях говорится, что для пересечения границ Шенгенской зоны туристам необходимо подать цифровую миграционную декларацию за пять рабочих дней до въезда.

«Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции», – отметили специалисты.

Мошенники угрожают дополнительными проверками и возможным отказом во въезде, вынуждая жертв переходить на поддельные сайты. Там туристов просят ввести личные данные, даты поездки, информацию о сопровождающих и загрузить скан загранпаспорта.

Для придания правдоподобности ресурсы используют символику ЕС и переведены на несколько языков.

Специалисты предполагают, что полученную информацию преступники могут использовать для дальнейших телефонных звонков с целью выманивания денег. Эксперты настоятельно рекомендуют проверять адреса сайтов перед вводом данных и не переходить по подозрительным ссылкам из писем.

Ранее в МВД предупредили о краже сканов паспортов для создания подставных электронных кошельков.

Злоумышленники также начали выманивать деньги у оформляющих шенгенскую визу граждан под видом сотрудников посольства.