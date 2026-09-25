Суд в Москве арестовал политолога Кынева по делу о наркотиках

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчину обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере, передает РИА «Новости». «Постановлением Перовского районного суда Москвы 25 сентября Кыневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в инстанции.

Защита арестованного заявила, что он не согласен с предъявленными обвинениями. По словам адвоката Михаила Бирюкова, его клиент категорически отрицает вину в покушении на сбыт наркотиков.

В феврале текущего года Министерство юстиции внесло Кынева в реестр иноагентов. Ведомство пояснило, что политолог распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также участвовал в создании материалов для нежелательных организаций.

Ранее молдавская полиция задержала блогера Николая Лебедева по подозрению в сбыте наркотиков.

Центральный районный суд Оренбурга оштрафовал первого осужденного за пропаганду запрещенных веществ на 100 тыс. рублей.

Московский областной суд назначил блогеру Веронике Ярошик 13 лет колонии за незаконный оборот наркотических средств.