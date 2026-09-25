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    25 сентября 2026, 14:47 • Новости дня

    Временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен Тепшинов

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющим обязанности руководителя Волгограда назначен Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост заместителя градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    После перехода Владимира Марченко на работу в Госдуму девятого созыва его обязанности временно перешли к Шафрану Тепшинову, передает администрация Волгограда в своем канале на платформе Мах.

    Депутаты гордумы на внеочередном заседании в пятницу утвердили досрочное прекращение полномочий бывшего градоначальника.

    «С 26 сентября на должность временно исполняющего полномочия главы города-героя Волгограда назначен Шафран Григорьевич Тепшинов», – отмечается в сообщении.

    Тепшинов является выпускником Волгоградской академии государственной службы. Он обладает значительным опытом управления на муниципальном и государственном уровнях. Ранее он занимал различные посты в администрациях Кировского и Центрального районов, а также пять лет руководил Советским районом города. С 2024 года он работал заместителем главы Волгограда, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

    Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО

    ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 участников СВО

    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК. Это почти 25% от количества зарегистрированных кандидатами участников СВО.

    «На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.

    Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.

    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из США, Франции и Сингапура предприняли попытку сорвать дистанционное электронное голосование во время выборов в Госдуму России, сообщили в «Ростелекоме».

    Во время выборов в Государственную думу злоумышленники из США, Франции и Сингапура попытались нарушить работу дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    В компании «Ростелеком» уточнили, что источники вредоносного трафика находились в IP-пространствах более чем 30 государств, включая Британию и Украину.

    «Самые мощные по интенсивности атаки шли из сетей недружественных стран. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран-источников замечены США, Франция и Сингапур», – сообщили в компании.

    За три дня голосования специалисты нейтрализовали более 3 тыс. волн DDoS-атак, мощность которых достигала 1,7 Тбит/c. Кроме того, было заблокировано свыше 170 млн вредоносных воздействий на веб-сервисы и предотвращены попытки проникновения в инфраструктуру. Главной задачей защиты было недопущение подмены или раскрытия результатов до официального завершения выборов.

    Количество и мощность кибератак значительно превысили показатели прошлых выборов, включая президентскую кампанию 2024 года. Основными целями хакеров стали системы электронного правительства, портал «Госуслуги», инфраструктура «Ростелекома», система электронного голосования и ресурсы Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил об использовании злоумышленниками искусственного интеллекта.

    В итоге глава Центризбиркома констатировала полный провал попыток противников сорвать выборы.

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    25 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК

    Памфилова сообщила о провале попыток хакеров взломать ресурсы ЦИК на выборах

    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одна «киберсволочь» не смогла прорваться в дни голосования на выборах депутатов Госдумы через защиту ресурсов Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о надежности информационных систем комиссии во время прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни одной кибератаке не удалось нарушить работу ресурсов.

    «Вместе с нашими партнерами – Минцифры, «Ростелекомом», Ростехнадзором и другими службами – мы справились. Я хочу всех их сердечно поблагодарить тоже за очень слаженную, мощную работу, совместную мощную работу. Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту», – подчеркнула Элла Памфилова.

    Глава ЦИК добавила, что ни одна другая страна в мире не выдержала бы столь масштабного воздействия на избирательные системы.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись более 20 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что эти выборы стали важнейшим внутриполитическим событием.

    В пятницу стало известно, что хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что организаторы масштабных хакерских атак не смогли скомпрометировать избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала военнослужащих в зоне спецоперации самыми активными и заинтересованными избирателями по итогам выборов депутатов Госдумы.

    По словам Памфиловой, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, проявили наибольшую активность и заинтересованность в ходе прошедшей избирательной кампании, передает ТАСС.

    «Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально, а выборы как важный элемент этой нормальности», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила беспрецедентную моральную и физическую сложность завершившейся избирательной кампании.

    Ранее комиссия зарегистрировала почти 1,6 тыс. ветеранов в качестве кандидатов на выборах всех уровней.

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    25 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.

    Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.

    Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.

    Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.

    Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.

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    25 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов

    Памфилова: Прошедшие выборы в Госдуму прошли в условиях беспрецедентных угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз, но Центральная избирательная комиссия смогла обеспечить безопасность и прозрачность голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что прошедшие выборы кардинально отличались от всех предыдущих, передает ТАСС.

    «Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз», – сказала она.

    Комиссия успешно справилась с задачей обеспечить безопасность и открытость голосования. По словам главы ЦИК, сложнейшая задача заключалась в сохранении базовых принципов прозрачности избирательного процесса при максимальном уровне безопасности.

    Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной морально и физически. Во время голосования избирательная система подверглась масштабным хакерским атакам.

    Также Памфилова заявила, что, несмотря на усилия противников, попытки срыва выборов полностью провалились.

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    25 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Памфилова заявила об успешном проведении партиями избирательной кампании

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что политические объединения результативно завершили свои предвыборные кампании.

    Руководитель Центральной избирательной комиссии высоко оценила работу политических объединений в ходе прошедших выборов депутатов Государственной думы, передает ТАСС.

    На специальном заседании ведомства обсуждалось окончательное утверждение результатов голосования. Выступая перед собравшимися, глава ведомства обратилась к лидерам политических сил.

    «Рада приветствовать всех, кто присутствует сегодня в зале. Всех руководителей партий, успешно проведших кампанию», – сказала она.

    Председатель Центризбиркома ранее назвала прошедшую избирательную кампанию самой тяжелой физически и морально.

    Глава ЦИК отметила спокойный и достойный ход голосования вопреки попыткам врагов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

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    25 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков отреагировал на выводы СВР о вмешательстве Запада в выборы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался расширенно комментировать слова главы Службы внешней разведки о западном вмешательстве в российские выборы.

    «Мне здесь нечего добавить к тому, что сказал глава Службы внешней разведки. Это вряд ли нуждается в каких-то комментариях», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования.

    В конце августа ведомство сообщило о подготовке Западом масштабного плана срыва выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер.

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    25 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

    Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об аннулировании части бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму и признании недействительными результатов в одном округе Кировской области.

    Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

    Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

    Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

    В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

    Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.

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    25 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова сообщила об обновлении состава Госдумы наполовину

    Памфилова констатировала смену почти половины депутатов нового созыва Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о радикальном изменении состава нижней палаты парламента после прошедших выборов.

    По итогам голосования депутатский корпус претерпел значительные изменения, передает ТАСС. Заседание комиссии было посвящено официальному утверждению результатов прошедшей избирательной кампании.

    Глава ведомства подчеркнула важность сохранения опытных парламентариев. «Очень серьезное обновление, практически половина придет новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остается», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома доложила президенту о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

    Саму прошедшую кампанию она назвала самой сложной в истории страны из-за внешнего давления.

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    25 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Члены избиркома спасли китайца из кювета во время выборов в Амурской области

    Памфилова рассказала о спасении китайца членами избиркома в Амурской области

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время выборов сотрудники избирательной комиссии спасли гражданина Китая, чей автомобиль улетел в кювет.

    Памфилова отметила человечное отношение обходчиков к гражданам в период голосования. На заседании по итогам выборов депутатов Госдумы она подчеркнула, что сотрудники не только информировали население, но и оказывали реальную помощь, передает ТАСС.

    «В Амурской области при проведении досрочного голосования в труднодоступной местности члены УИК ехали, обнаружили в кювете автомобиль. Внутри оказался гражданин Китая. Помогли ему выбраться, добраться до населенного пункта», – поделилась Элла Памфилова.

    Руководитель Центризбиркома добавила, что подобных случаев было много. Сотрудники комиссий вытаскивали увязшие в грязи автомобили, спасали щенков и помогали людям с инсультами. Кроме того, обходчики кололи дрова и выкапывали картошку для избирателей, передает РИА «Новости».

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.

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    25 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Суды отстранили 17 членов участковых избиркомов в четырех регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об удалении 17 членов участковых комиссий в четырех регионах России во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что по решению суда от работы были отстранены 17 членов участковых избирательных комиссий в четырех субъектах страны, передает РИА «Новости».

    «Были случаи, к сожалению, удаления членов комиссий. В четырех регионах – Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Московской области и Петербурге – от участия в работе избирательных комиссий были отстранены и удалены из помещений, подчеркну, по решению суда, 17 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Также Памфилова сообщила, что в период кампании 2026 года поступило более 6,5 тыс. обращений. При этом 88% из них не содержали информации о предполагаемых нарушениях. По словам председателя Центризбиркома, количество обоснованных жалоб сократилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

    Значительно уменьшилось число сигналов о принуждении к голосованию. Всего было получено 31 такое обращение. Руководитель ЦИК подчеркнула, что ведомство провело огромную профилактическую работу для исключения подобных ситуаций, и это дало положительные результаты.

    Ранее Памфилова заявила об отстранении причастных к вбросу бюллетеней лиц в Крыму и Марий Эл.

    В Орловской области и Якутии члены избирательной комиссии аннулировали часть бюллетеней из-за проблем с пломбами.

    Также Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

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    25 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЦИК: Избранные депутаты Госдумы получат удостоверения 29 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Избранные в Госдуму депутаты получат удостоверения во вторник, 29 сентября, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Торжественное мероприятие для нового состава нижней палаты парламента пройдет в следующий вторник, 29 сентября. На заседании комиссии по утверждению итогов голосования глава ведомства обратилась к будущим законотворцам, передает ТАСС.

    «Мы сейчас немедленно отправляем телеграмму в регионы. Мы направили [телеграмму] всем избранным депутатам. Прошу вовремя представить все необходимые сведения. И 29 сентября ждем вас здесь, будем вручать уже официальное вам удостоверение избранных депутатов. Еще раз спасибо всем и завершаем это нашим гимном нашей великой страны», – заявила Элла Памфилова.

    Руководитель Центральной избирательной комиссии также выразила благодарность лидерам всех политических объединений. Она высоко оценила их предвыборные программы и пожелала успешной работы на благо граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Председатель Центризбиркома сообщила об избрании 46 ветеранов специальной военной операции.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

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