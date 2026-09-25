Временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен Тепшинов

Tекст: Вера Басилая

После перехода Владимира Марченко на работу в Госдуму девятого созыва его обязанности временно перешли к Шафрану Тепшинову, передает администрация Волгограда в своем канале на платформе Мах.

Депутаты гордумы на внеочередном заседании в пятницу утвердили досрочное прекращение полномочий бывшего градоначальника.

«С 26 сентября на должность временно исполняющего полномочия главы города-героя Волгограда назначен Шафран Григорьевич Тепшинов», – отмечается в сообщении.

Тепшинов является выпускником Волгоградской академии государственной службы. Он обладает значительным опытом управления на муниципальном и государственном уровнях. Ранее он занимал различные посты в администрациях Кировского и Центрального районов, а также пять лет руководил Советским районом города. С 2024 года он работал заместителем главы Волгограда, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.