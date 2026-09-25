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    25 сентября 2026, 14:42 • Новости дня

    Дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ завершился в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице подошел к концу дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации, все экзаменационные испытания прошли без нарушений и сбоев, сообщили власти города.

    «В Москве подошел к концу дополнительный период сдачи государственных экзаменов для школьников. 25 сентября прошли финальные испытания в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) по всем 11 предметам, а для выпускников 11-х классов состоялся резервный день пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового уровня», – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования и науки.

    В ведомстве отметили, что все экзамены прошли в штатном режиме без сбоев. Школьники смогут ознакомиться со своими результатами в личном кабинете на портале госуслуг Москвы или непосредственно в учебных заведениях. Оценки за ОГЭ опубликуют не позднее 29 сентября, а итоги ЕГЭ станут известны до 6 октября.

    Дополнительный этап ОГЭ проходил с 3 сентября, собрав более 4 тыс. участников. Пересдачи ЕГЭ состоялись с 4 по 25 сентября, в них приняли участие свыше 400 выпускников. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию прошли более 215 тыс. московских школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дополнительный период сдачи ЕГЭ продлился с 4 по 25 сентября.

    В августе Рособрнадзор отказался от искусственного усложнения экзаменационных заданий. А летом столичные власти предупредили выпускников о появлении мошеннических сайтов для проверки баллов.

    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

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    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

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    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

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    23 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 23 сентября прошла церемония награждения финалистов XXIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

    В этом году проект собрал 80 257 заявок из всех 89 регионов РФ и 10 зарубежных стран. Главной темой сезона стало «Единство народов моей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Министр просвещения Сергей Кравцов направил участникам приветствие. «За каждым проектом стоят люди, которым важно будущее родного края. Вы видите, что можно изменить к лучшему, предлагаете решения и готовы брать на себя ответственность – именно с такой позиции начинаются перемены», – отметил он.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова передала слова благодарности от главы ведомства Валерия Фалькова. Она подчеркнула, что за 23 года конкурс превратился в масштабную экосистему возможностей для молодежи.

    В 2026 году восемь финалистов в специальной номинации получили финансовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму более 3 млн рублей. Награды вручили в 11 номинациях, а также присудили премию имени выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие русского языка.

    В феврале текущего года организаторы анонсировали старт двадцать третьего сезона этого всероссийского конкурса.

    Годом ранее на участие в проекте зарегистрировались более 74 тыс. человек из всех регионов страны.

    В декабре 2024 года торжественная церемония награждения победителей двадцать первого сезона состоялась в Центре знаний «Машук».

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

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    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

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    24 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о QR-кодах с допматериалами в новых учебниках

    Минпросвещения: В новых учебниках появятся QR-коды с допматериалами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова рассказала об интеграции современных технологий в образовательный процесс для расширения доступа детей к полезному верифицированному контенту.

    В новые государственные учебники включены специальные графические QR-коды, передает РИА «Новости». Они дают доступ к виртуальным выставкам, театральным постановкам и другим дополнительным материалам, сообщила Колударова.

    «В учебниках есть современный контент – QR-коды. Ребенок может перейти по этому QR-коду и оказаться, например, в виртуальной выставке или же, соответственно, почитать дополнительную литературу, посмотреть спектакли и многое-многое другое», – сказала она.

    Замминистра отметила безопасность и надежность цифровых дополнений. По ее словам, весь электронный контент в государственных книгах проходит обязательную научную, педагогическую и мировоззренческую экспертизу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил перевести школьные учебники в электронный формат.

    Ранее российское военно-историческое общество представило цифровое дополнение к новым учебникам истории.

    До этого Ольга Колударова заявила о готовности цикла государственных учебников для старшей школы.

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    24 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    В Москве началось строительство станции метро «Москворечье»

    Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Москворечье»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, которая улучшит транспортную доступность юга города.

    «Начали строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями», – написал столичный градоначальник в Max.

    По словам мэра, это осложняет связь района с соседними территориями. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и укрепит транспортный каркас юга столицы. У нее будет два вестибюля с выходами на Каширское шоссе и улицу Кошкина.

    Станция строится по береговому типу: пути пройдут в центре, а платформы разместятся по бокам. Проходку тоннелей осуществят щитами-гигантами диаметром 10 метров. В 2027 году один щит пойдет к «Курьяново», второй – от «Луганской» к «Москворечью».

    Участок от «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а от «Курьяново» до «Бирюлево» со станцией «Москворечье» – в 2029 году. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

    С полным запуском Бирюлевской линии более миллиона москвичей получат метро в пешей доступности. К 2030 году пассажиропоток ветки достигнет 165 тыс. человек в сутки, что разгрузит станции «Царицыно», «Кленовый бульвар» и «Технопарк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту об активном возведении Бирюлевской ветки метро.

    Строительство этой линии протяженностью 22,2 км стартовало в сентябре прошлого года.

    Днем ранее в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности района Москворечье-Сабурово.

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    24 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Названы сроки появления в школах новых учебников для старшеклассников

    Минпросвещения: Новые учебники для 10-11 классов появятся в школах в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила о планах внедрить новые единые учебники по ряду предметов для старшеклассников к началу 2027 учебного года.

    Единые учебные пособия для старшеклассников появятся в российских образовательных учреждениях к 1 сентября 2027 года, рассказала Колударова, передает РИА «Новости».

    «Что мы ожидаем в обозримом будущем к 1 сентября 2027 года? Мы ожидаем, что у нас будут новые учебники для всех 10-11 классов по естественно-научным предметам, по русскому языку и литературе. Поэтому все это мы сейчас делаем, вместе с авторами работаем. Уже весной они, соответственно, будут закупаться в школе», – заявила она.

    Замминистра уточнила, что работа над новыми изданиями ведется совместно с авторскими коллективами. Заявление прозвучало в ходе встречи литературного клуба в национальном центре «Россия».

    Напомним, Министерство просвещения России готовит новые единые учебники по естественно-научным дисциплинам.

    Недавно ведомство утвердило обновленный федеральный образовательный стандарт для старшеклассников.

    Авторы пособий по русскому языку включили в программу тексты о подвигах героев специальной военной операции.

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