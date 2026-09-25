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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня

    Гидрометцентр: Явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Природный феномен Эль-Ниньо провоцирует рост числа опасных метеорологических явлений в мире, включая разрушительные тайфуны, рекордные осадки и мощные наводнения, сообщил глава Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    «Очень сильно увеличивает. В этом году, во-первых, больше тайфунов образовывалось в Тихом океане. В Японии рекордное количество осадков выпало. Там были и оползни, и наводнения, и городские наводнения», – отметил специалист, передает ТАСС.

    Летом тайфун Dolphin обрушился на Шанхай и южные регионы Китая, вынудив более 1 млн человек покинуть опасные зоны. Эль-Ниньо несет колоссальное количество осадков, провоцируя высокие паводки и опасные городские затопления.

    В 2026 году на территорию России мощные тайфуны пока не выходили, однако они влияли на российские реки опосредованно через Китай.

    Появление разрушительных тайфунов и траектории их перемещения можно спрогнозировать заблаговременно. Обычно специалисты могут предсказать развитие ситуации примерно за семь дней до удара стихии.

    В ООН предупреждали, что природное явление Эль-Ниньо грозит поставить на грань голода почти 49 млн человек к концу 2027 года.

    В августе власти Китая эвакуировали 1 млн граждан из-за разрушительного тайфуна Dolphin.

    В сентябре мощный тайфун «Дуцзюань» привел к гибели десятков человек в Японии.

    23 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Началась эвакуация 30 россиян с горы Манаслу в Непале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группу российских альпинистов срочно спускают с гималайской вершины в Непале из-за мощных осадков и высокой угрозы схода смертоносных лавин, сообщили СМИ.

    В Непале начали эвакуацию 30 россиян с горы Манаслу из-за мощного снегопада и угрозы схода лавин. Непогода заблокировала привычные маршруты, пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «После мощного снегопада все страховочные веревки выше третьего лагеря оказались под снегом. На пути к четвертому лагерю сугробы выросли выше пояса – пройти дальше не смогли даже опытные шерпы», – отмечается в сообщении.

    Ожидается, что с 24 сентября циклон из Бенгальского залива принесет еще несколько метров осадков. Сейчас 30 граждан России, включая организованную группу из 17 человек, покинули лагеря и начали спуск.

    Одновременно стало известно о трагедии в Кабардино-Балкарии. Два альпиниста 30 и 43 лет из Тольятти и Нижнего Новгорода погибли на горе Дыхтау. Мужчины пропали 20 сентября, их тела планируют эвакуировать коммерческим вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше года назад российское посольство в Непале также анонсировало эвакуацию застрявших на горе Манаслу альпинистов.

    Ранее, в середине сентября, спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии. А глава республики Казбек Коков выразил соболезнования родным 17 погибших спортсменов.

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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Синоптик: Аномально долгое бабье лето накроет Москву

    Синоптик Тишковец: Рекордное десятидневное бабье лето придет в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето с потеплением до 18 градусов.

    В столичный регион надвигается гигантский блокирующий антициклон, который принесет устойчивое тепло, передает РИА «Новости».

    Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а период ясной погоды продлится до десяти суток.

    «Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и «старое» бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени», – рассказал Тишковец.

    К началу октября атмосферное давление вырастет до аномальных 765 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится, а ночная температура составит от трех до восьми градусов. Метеоролог добавил, что несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется стабильным.

    Продолжительность бабьего лета в этом году вдвое превышает норму и может стать рекордной за всю историю наблюдений. Из-за этого наступление настоящей осенней прохлады сдвинется к середине месяца.

    Перед потеплением жители столицы пережили кратковременное возвращение сентябрьского холода с дождями. Однако уже к воскресенью воздух в городе вновь прогреется до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столичном регионе.

    В середине сентября в Москве установилась демоверсия осеннего бабьего лета.

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    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    23 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Аномальное тепло в Москве разбудило дождевых червей

    Аномально теплая ночь и ливни спровоцировали массовый выход червей в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летнее тепло и грозовые ливни в Москве вызвали массовое появление дождевых червей на поверхности земли.

    В столице прошедшая ночь оказалась по-летнему теплой, из-за чего на поверхность массово выползли дождевые черви, написал метеоролог в своем Telegram-канале.

    Минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ достигла плюс 12,5 градуса, а в центре города составила плюс 13,4 градуса. Эти показатели на шесть градусов превышают ночную климатическую норму сентября и соответствуют значениям июля.

    В Подмосковье самые высокие значения зафиксировали в Сергиевом Посаде, Черустях и Электроуглях. Выпавшие осадки заполнили ходы и вытеснили воздух из почвы, в результате чего черви оказались на поверхности.

    Подобное явление абсолютно нетипично для конца сентября. Обычно в это время температура почвы остывает, из-за чего черви становятся малоподвижными и уходят в более глубокие слои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве.

    Во вторник метеорологи назвали опасную для здоровья жителей столицы погоду.

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    23 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала прекращение дождей в столичном регионе к выходным

    Синоптик Позднякова спрогнозировала сухую погоду в Москве в грядущие выходные

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала жителям московского региона сухую погоду без осадков в предстоящие субботу и воскресенье.

    Осадки окончательно покинут столицу к концу текущей рабочей недели, передает РИА «Новости». Метеорологи ожидают существенное улучшение погодных условий. «Дожди в столичном регионе закончатся к выходным», – рассказала Позднякова.

    Специалист добавила, что в субботу и воскресенье москвичей ожидает комфортная осенняя погода. По ее словам, в эти два выходных дня осадки на территории города совершенно не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Росгидрометцентр предупредил москвичей о сильных дождях с грозами.

    В конце августа Татьяна Позднякова спрогнозировала порывистый ветер до 14 метров в секунду.

    В середине лета синоптики пообещали жителям столичного региона постепенное снижение температуры воздуха.

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    24 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительный тайфун «Дуцзюань» оставил без света десятки тысяч японцев и привел к гибели 10 человек в результате мощных оползней.

    Почти 17 тыс. жилых домов и квартир остаются без электроэнергии в примыкающих к Токио префектурах Тиба и Канагава из-за последствий тайфуна «Дуцзюань», передает ТАСС.

    Стихия прошла вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии 20 сентября.

    Подразделение крупнейшей в регионе энергетической компании Tokyo Electric Power сообщило, что прилагаются усилия для восстановления электроснабжения 25 сентября.

    В зоне бедствия серьезно пострадали около 600 жилых домов, отмечают местные власти. В префектуре Тиба по-прежнему нарушено движение по местным железнодорожным линиям, поскольку специалисты проверяют состояние полотна и оборудования после массовых подтоплений.

    Жертвами последствий тайфуна стали 10 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести. В основном люди погибли в результате оползней.

    Ранее сообщалось о трех погибших из-за оползней в Японии, вызванных этим тайфуном.

    В столичных аэропортах Японии из-за стихии отменяли более 520 авиарейсов.

    Российская туристка поделилась впечатлениями от внезапного разгула непогоды.

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    24 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Турции

    AFAD: На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в районе Каракепрю турецкой провинции Шанлыурфа.

    Сейсмическое событие зарегистрировано в 10:40 по местному времени, которое совпадает с московским. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,39 км, передает РИА «Новости» сообщение турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    В настоящее время местные власти и специалисты экстренных служб уточняют информацию о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на востоке Турции произошло мощное землетрясение.

    В апреле подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-востоке страны.

    В марте сейсмическая волна от турецкого землетрясения докатилась до Сочи.

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    25 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу утром в 21 километре от побережья Сочи произошли подземные толчки, магнитуда землетрясения составила 4,2 по шкале Рихтера.

    Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии 21 км от береговой линии Центрального района Сочи, передает РИА «Новости». Магнитуда подземных толчков составила 4,2 по шкале Рихтера.

    «Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие в акватории Черного моря, на расстоянии 21 км от берега Центрального района города Сочи, интенсивностью 4,5-5 баллов, магнитудой 4,2 по шкале Рихтера», – рассказали в краевом главке МЧС.

    Представители ведомства добавили, что обращений от встревоженных жителей не поступало. Все объекты городской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения курорта функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

    Утром в пятницу сообщалось, что возле Сочи произошло землетрясение.

    В июле специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6 в акватории Черного моря у Сочи. В мае землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 35 км южнее этого города.


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    24 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Синоптики зафиксировали в Москве самую теплую ночь за 77 лет

    Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала осени и побила рекорд за 77 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве ночь на четверг стала самой теплой с начала осени, побив рекорд за последние 77 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Сентябрьская погода в Москве восьмой день подряд превышает норму более чем на 3 градуса. Минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ был зафиксирован минимум в плюс 16,5 градуса, что на 9-10 градусов выше климатической нормы, сообщил Леус.

    По его словам, с таким показателем прошедшая ночь делит первое место в списке самых теплых с ночью 2 сентября. Также отмечается, что подобного тепла в ночь на 24 сентября не наблюдалось на ВДНХ как минимум 77 лет, за весь период метеонаблюдений.

    Тенденция аномально теплой погоды продолжится и днем в четверг, максимум ожидается выше плюс 20 градусов. Однако уже в пятницу в столице ожидаются перемены: ночью температура опустится до 10 градусов, днем составит около 15 градусов тепла. В выходные по ночам прогнозируется от плюс 5 до плюс 7 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аномально теплая погода в Москве вызвала пробуждение дождевых червей.

    В среду Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в столице.

    Во вторник синоптик предупредил об опасных для здоровья москвичей метеорологических условиях.

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    25 сентября 2026, 10:58 • Новости дня
    Движение на Военно-Грузинской дороге полностью восстановили

    Tекст: Мария Иванова

    Движение автомобилей на Военно-Грузинской дороге полностью восстановлено, а пограничный пункт «Дарьяли» начал работать в штатном режиме.

    Сотрудники МВД Грузии возобновили автомобильное движение на Военно-Грузинской дороге, передает РИА «Новости». Такое решение приняли после получения рекомендации Национального агентства окружающей среды.

    «Сотрудники министерства внутренних дел, на основании рекомендации национального агентства окружающей среды и с учетом текущей ситуации в Девдоракском ущелье, сняли ограничение на автомобильное движение. Также пограничный пункт пропуска „Дарьяли» продолжает работу в обычном режиме», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России и Грузии провели экстренную эвакуацию людей из-за повышения уровня воды.

    Весной Военно-Грузинскую дорогу закрывали для большегрузного транспорта.

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    25 сентября 2026, 06:08 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве установится переменная облачность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу жителей столичного региона ожидает переменная облачность с кратковременными осадками и комфортная осенняя температура воздуха, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

    Днем 25 сентября в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Прогнозируется переменная облачность и местами небольшой дождь.

    В ночь на субботу столбики термометров в городе могут опуститься до шести градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья в пятницу воздух прогреется от 12 до 17 градусов. В ночные часы температура в области может упасть до трех градусов тепла.

    Ранее в Москве фиксировался штормовой ветер, из-за него в городе повалило дерево, которое убило мужчину.

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    25 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Земля избежала мощной магнитной бури после воздействия корональной дыры

    ИКИ РАН отметил отсутствие магнитной бури после воздействия корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое воздействие корональной дыры оказалось слишком слабым для возникновения магнитной бури, ограничившись лишь кратковременным ростом индекса активности до желтого уровня, отметили ученые.

    Ожидавшееся накануне геомагнитное возмущение прошло по мягкому сценарию, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Индекс активности кратковременно достиг желтого уровня, но пик события уже миновал, хотя ученые еще сохраняют вероятность новых колебаний на уровне 30%.

    Первый месяц осени демонстрирует необычно низкую геомагнитную активность. За прошедшие дни зафиксирована лишь одна слабая буря, тогда как в августе наблюдалось четыре подобных эпизода, а в марте – семь. Специалисты объясняют это заметным спадом вспышечной активности светила.

    Солнце находится в своеобразной депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из этого состояния пока нет. До конца сентября магнитосфера планеты останется спокойной, а существенные изменения возможны не ранее следующего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 24 сентября из-за крупной корональной дыры.

    В прошлом месяце геомагнитная активность Солнца опустилась до минимальных значений.

    Влияние подобных корональных дыр поддерживает повышенную скорость солнечного ветра для возмущения магнитного поля планеты.

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    25 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Ландшафтный пожар в Оренбургской области создал угрозу поселку Губерля

    Природный пожар в Оренбургской области начал угрожать поселку Губерля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Оренбуржье из-за сильного ветра природный пожар перекинулся через автодорогу и вплотную подошел к населенному пункту Губерля, спасатели готовят эвакуацию, отмечают в МЧС.

    Крупный природный пожар в Оренбургской области угрожает жилым домам поселка Губерля. Фронт огня достиг длины около одного километра, сообщает пресс-служба МЧС.

    «В Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбуржья произошло загорание сухой растительности. Огненный фронт составляет порядка одного километра. Из-за сильного порывистого ветра до 11 метров в секунду произошел переход пожара через автодорогу. Существует угроза населенному пункту Губерля», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Спасатели уже подготовили транспорт для возможной эвакуации местных жителей. Кроме того, проводится дополнительная опашка территории вокруг поселка. Информации о пострадавших на данный момент нет.

    В тушении огня задействованы около 60 человек и 18 единиц техники. Аэромобильная группировка регионального управления спасательного ведомства приведена в полную готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кваркенском районе Оренбургской области из-за природных пожаров. Тогда огонь перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Позже спасатели локализовали крупное возгорание на территории Беляевского района.

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