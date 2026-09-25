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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 14:27 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе немного ускорили утреннее снижение и достигли почти 850 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение и достигли отметки в 850,8 доллара за тысячу кубометров. Октябрьские фьючерсы по индексу нидерландского распределительного центра TTF начали торговую сессию с небольшого роста до 885,7 доллара, однако к 14:00 мск котировки снизились на 3,7% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость энергоносителей в этом году начала резко расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена достигла 745,4 доллара, а в начале сентября превысила 900 долларов. В минувший понедельник газовые котировки кратковременно поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее аналитики предупреждали о возможном скачке цен зимой до 1200 долларов из-за трудностей с заполнением европейских подземных хранилищ газа. По последним данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября их заполненность превысила 70%, что стало самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Исторический максимум стоимости газа на европейском рынке был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов.

    В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов.

    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

    Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами при реализации совместных оборонных программ и нехваткой сырья для производства вооружений, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

    «Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

    Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

    Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

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    24 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Юлия Чумгалакова одержала победу над украинкой Анной Охотой в финале чемпионата Европы по боксу.

    В решающем поединке весовой категории до 48 кг она оказалась сильнее украинки Анны Охоты, передает РИА «Новости». Для 28-летней Чумгалаковой эта победа принесла третий титул чемпионки Европы в карьере. Кроме того, в ее активе есть серебряная медаль чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA).

    Соревнования в столице Болгарии проходят под эгидой организации World Boxing и завершатся 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире со своим флагом и гимном.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    До этого отечественные боксеры получили допуск к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе.

    В прошлом году Юлия Чумгалакова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Сербии.

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    24 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Эксперты оценили ущерб европейской экономике от летней жары

    Allianz: Летняя жара обошлась экономике Европы в 113 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экстремально высокие летние температуры привели к сокращению объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда, сообщила новостная служба Tagesschau со ссылкой на исследование страховой группы Allianz.

    Аномальная жара летом 2026 года обошлась европейской экономике в 113 млрд евро, передает РИА «Новости». Наибольший урон зафиксирован в Италии, где потери составили 28 млрд евро. Германия заняла второе место с ущербом в 25 млрд евро.

    «Летняя волна жары привела к сокращению объема европейской экономики в текущем году на 113 млрд евро», – отмечается в исследовании страховой группы Allianz. На третьем месте расположилась Франция, ВВП которой снизился на 20 млрд евро. В целом Европа потеряла почти 0,5% ожидаемого ВВП.

    Экономисты объясняют такие показатели резким снижением производительности труда из-за экстремальных температур. Также сказались длительные перерывы на производствах и рост числа больничных. Кроме того, инфраструктура стран понесла прямые убытки от сопутствующих штормов и наводнений.

    В Германии ущерб от природных катаклизмов за последние пять лет оценен в 50 млрд евро. Климатические потери в регионе сейчас в среднем вдвое превышают показатели 2000–2019 годов. Из-за последствий жары в ФРГ скончались почти 12 тыс. человек, что стало рекордом.

    Минувшее лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о гибели 35 тыс. человек от аномальных температур.

    Нидерландский банк Triodos оценил возможные потери экономики Евросоюза из-за засухи в 180 млрд евро.

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    24 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение

    Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.

    В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.

    «Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в ​​сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.

    В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.

    Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.

    «Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

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    24 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться

    В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Маловероятно, но уже нельзя исключать, что Россия вторгнется в страну НАТО, предупреждает датская служба военной разведки (FE), тогда как датская служба безопасности и разведки (PET) предупреждает об усилении российских шпионов.

    «Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», – приводит слова главы датская служба военной разведки (FE) Томаса Аренкеля издание Sweden Herald.

    Служба заявляет, что исключать ничего нельзя, к тому же ожидается, что в ближайшие месяцы Россия активизирует свою гибридную войну, считают датские разведчики.

    Министр обороны Йеппе Бруус описывает ситуацию как «более серьезную, чем когда-либо со времен окончания холодной войны».

    Действия Бруус и Аренкель подчеркивают, что нет никаких признаков того, что военное нападение на Данию неизбежно, но обещают больше укрепить сотрудничество с союзниками страны.

    По оценкам FE, России потребуется не менее шести месяцев, чтобы подготовить полномасштабное вторжение в страну НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

    Однако Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

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    25 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортировка российского топлива по газопроводу «Сила Сибири» за первые шесть месяцев 2026 года оказалась выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил Газпром.

    Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.

    Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.

    В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.

    По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.

    В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.

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    25 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    В России отгрузили первые отечественные компрессоры для производства СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные предприятия начали поставки уникальных агрегатов мощностью 112 МВт, предназначенных для крупнотоннажного выпуска сжиженного природного газа.

    Стартовала отгрузка первых российских компрессоров смешанного хладагента для газовой отрасли. Производство инновационного оборудования реализовано на мощностях предприятия «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске в Татарстане. В торжественном мероприятии по случаю начала поставок приняли участие председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщил Минпромторг.

    «Агрегаты мощностью 112 МВт предназначены для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, ранее такое оборудование в стране не производилось», – сообщили в министерстве.

    Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов отметил, что государство с 2022 года поддерживает этот важнейший отраслевой проект. По его словам, успешная реализация задачи стала результатом эффективного взаимодействия власти и бизнеса для обеспечения технологической независимости отрасли.

    Сегодня в стране уже освоен выпуск спиральновитых теплообменников и погружных насосов. Создание высокотехнологичных агрегатов направлено на достижение целей национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин открыл в Зеленодольске первый комплекс по испытаниям СПГ-компрессоров.

    В июле премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью отечественного танкера для сжиженного природного газа.

    А в середине сентября на форуме в Тюмени стартовали ресурсные испытания нового российского судового газотурбинного двигателя ТМ-16.

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    24 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Российский боксер Карманов завоевал золото на чемпионате Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный атлет Дмитрий Карманов одержал победу в финале чемпионата Европы по боксу, одолев французского соперника Жуниора Тада.

    Спортсмен добыл золотую медаль в весовой категории до 85 кг, передает РИА «Новости». В финальном бою он оказался сильнее представителя Франции.

    Новому чемпиону 23 года, ранее он неоднократно становился призером национальных соревнований. Текущий турнир в Софии проходит под эгидой организации World Boxing и продлится до 25 сентября.

    Важной деталью соревнований стало то, что отечественная сборная выступает на международном ринге с национальным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире россиянка Юлия Чумгалакова победила в финале весовой категории до 48 кг.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В апреле отечественные боксеры получили допуск к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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    25 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз столкнулся с серьезным отставанием в подготовке к зиме, накопив в подземных хранилищах лишь 68% от необходимых объемов газа.

    Нетто-закачка газа странами Европейского союза в подземные хранилища с начала летнего сезона превысила 46 млрд кубических метров, передает ТАСС.

    На данный момент регион смог накопить лишь 68% от объемов, необходимых к предстоящей зиме. Темпы закачки замедляются, а некоторые страны уже начали расходовать больше топлива, чем запасать.

    По состоянию на 23 сентября хранилища заполнены на 70,35%, что на 15,68 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это минимальное значение для данной даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах находится около 77 млрд кубических метров газа, что на 13,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

    Газпром прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. При этом средние темпы закачки в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года. Котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года, отражая стремление заполнить хранилища любой ценой, хотя наиболее благоприятные летние месяцы уже упущены.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы нетто-закачка к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине сентября страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа лишь на 69,5%.

    Представители Газпрома предупредили о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей топливом предстоящей зимой.

    В конце августа запасы газа в европейских резервуарах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

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    25 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 855 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки октябрьских фьючерсов на крупнейшем распределительном центре Европы потеряли более 3%, опустившись к отметке 855 долларов за тысячу кубометров.

    Утром в пятницу стоимость топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировала заметное снижение, передает РИА «Новости».

    К девяти часам по московскому времени показатель составил 855,6 долларов, хотя торги открывались небольшим ростом.

    Резкий скачок стоимости энергоносителей в Европе произошел ранее на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе котировки впервые за пять месяцев преодолели рубеж в 800 долларов, а в середине сентября ненадолго превышали 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого начался спад.

    При этом аналитики не исключают, что предстоящей зимой цены могут подняться выше 1200 долларов. Эксперты связывают такие прогнозы с проблемами заполнения европейских подземных хранилищ. По последним данным, их загруженность превысила 70%, что является самым низким показателем для конца сентября с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров

    Днем ранее стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF составила 844 долларов.

    В середине месяца котировки кратковременно превышали отметку в тысячу долларов.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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