Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение и достигли отметки в 850,8 доллара за тысячу кубометров. Октябрьские фьючерсы по индексу нидерландского распределительного центра TTF начали торговую сессию с небольшого роста до 885,7 доллара, однако к 14:00 мск котировки снизились на 3,7% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость энергоносителей в этом году начала резко расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена достигла 745,4 доллара, а в начале сентября превысила 900 долларов. В минувший понедельник газовые котировки кратковременно поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее аналитики предупреждали о возможном скачке цен зимой до 1200 долларов из-за трудностей с заполнением европейских подземных хранилищ газа. По последним данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября их заполненность превысила 70%, что стало самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

Исторический максимум стоимости газа на европейском рынке был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов.

В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов.