Экс-майора полиции из Архангельска заочно осудили за взятки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экс-сотрудник правоохранительных органов находится в международном розыске, передает ТАСС со ссылкой на сообщение инстанции. Судебное заседание прошло в отсутствие обвиняемого.

«Октябрьский районный суд Архангельска установил, что в 2011–2014 гг. Василий Скрипчук, являвшийся сотрудником правоохранительных органов, получал лично и через посредника взятки за предоставление конфиденциальной оперативно-служебной информации, которой он располагал в связи с занимаемой должностью, а также за покровительство и попустительство преступной деятельности», – заявили в суде.

Помимо тюремного срока, мужчине назначили штраф в размере 1 млн рублей и лишили звания майора полиции. Также суд постановил конфисковать в доход государства 950 тыс. рублей, полученных преступным путем. Запрет на работу в госструктурах составит три года.

Следствие выяснило, что осужденный предупреждал организаторов подпольных казино и притонов о грядущих проверках. Благодаря этой информации злоумышленники временно прекращали свою работу. Кроме того, экс-полицейский незаконно получал ведомственные выплаты путем мошенничества.

Фигурант скрылся от правосудия еще в 2014 году. В июне 2021 года его объявили в международный розыск. Срок отбывания наказания начнется с момента фактического задержания беглеца.

Ранее суд приговорил бывшего начальника управления Росгвардии Александра Бусыгина к восьми годам колонии за взятку.

Военная инстанция назначила бывшему главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову 12 лет лишения свободы за аналогичное преступление.

В мае подмосковные оперативники задержали скрывавшегося пять лет от правосудия экс-полицейского.