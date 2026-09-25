Премьер-министр Словакии Фицо получил анонимные угрозы расправы

Tекст: Денис Тельманов

Неизвестные направили угрозы расправы премьер-министру Словакии Роберту Фицо и его родственникам, передает ТАСС. Анонимными посланиями уже занимаются правоохранительные органы.

«Содержанием [поступивших угроз и их анализом] занимаются соответствующие органы, в настоящий момент аппарат правительства не будет комментировать сложившуюся ситуацию», – говорится во внутреннем документе аппарата правительства республики, который оказался в распоряжении журналистов.

На фоне инцидента глава кабмина отменил запланированную пресс-конференцию об отношениях с генеральным прокурором Марошом Жилинкой.

Роберт Фицо уехал на восток страны для участия в мероприятиях своей партии «Направление – социальная демократия».

Ранее угрозы о минировании поступили генеральному прокурору Словакии и его жене.

По словам пресс-секретаря ведомства Зузаны Дробовой, это произошло после того, как премьер назвал Жилинку «игрушкой в руках оппозиции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года Роберт Фицо заявил о крайне высокой угрозе нового нападения.

Осенью 2024 года политик рассказал о задержании вооруженного мужчины на общественном мероприятии.

Первое покушение на премьер-министра Словакии произошло в мае 2024 года.