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    25 сентября 2026, 13:53 • Новости дня

    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября

    Путин назначил первое заседание Госдумы на 30 сентября
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

    Глава государства официально утвердил дату начала работы нового состава нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    Мероприятие запланировано на конец текущего месяца. «Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва 30 сентября 2026 года в десять часов», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник во фракции «Единая Россия» подтвердил дату первого заседания Госдумы девятого созыва.

    Изначально депутаты планировали собраться в срок до 19 октября.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    23 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

    Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной
    @ Алексей Тащилин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противодействие иностранных властей не смогло помешать находящимся за границей россиянам поддержать политический курс своей страны – именно этим объясняется высокий результат «Единой России» на зарубежных участках на выборах в Госдуму, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Весьма показательным он назвал голосование в Молдавии, где ЕР получила 77,62%.

    «Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

    «Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

    В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

    Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

    В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

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    23 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    Матвейчев: Рост поддержки «Единой России» связан с явкой и качеством работы партии
    Матвейчев: Рост поддержки «Единой России» связан с явкой и качеством работы партии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост числа голосов за «Единую Россию» по сравнению с 2021 годом связан с высокой явкой, расширением электората за счет жителей исторических регионов и результатами работы партии прошедшего созыва Госдумы, считает депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев. По его словам, на результат также повлияли солидарность граждан и поддержка курса президента.

    «Единая Россия» набирает больше голосов в абсолютном выражении по сравнению с 2021 годом: 36,9 млн против 28 млн. Залогом этого результата стали солидарность общества и стремление граждан поддержать партию президента», – считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он указал, что попытки оппонентов посеять в обществе тревожность и недовольство, чтобы спровоцировать протест против власти, дали обратный эффект – россияне выступили против манипулятивных действий.

    Вторая причина роста поддержки ЕР заключена в работе самой партии в прошлом созыве Госдумы, продолжил собеседник. «Несмотря на то что Россия находится, по сути, в военных условиях – по нашей инфраструктуре наносятся удары, фиксируются атаки – за отчетный пятилетний период удалось обеспечить в стране экономический рост и финансовую стабильность. Кроме того, выполняются все социальные обязательства, ведется масштабное благоустройство», – уточнил парламентарий.

    Матвейчев на этом фоне сравнил облик российских городов пять лет назад и сейчас: отремонтированы школы и больницы, закуплено новое оборудование, курсируют новые машины скорой помощи, реконструируются детские сады. «За пять лет облик городов и территорий изменился сильнее, чем в ряде европейских стран за 20 лет. Люди это видят и ценят», – акцентировал собеседник.

    «Другими словами, выполнение обязательств, зафиксированных в прошлой редакции Народной программы, стало одной из причин, почему сегодня избиратели готовы доверить партии реализацию уже новой Народной программы», – пояснил депутат.

    Он также обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. «При таком масштабе участия результат «Единой России» отражает более широкий общественный запрос. Так, в голосовании благодаря ДЭГ приняли участие так называемые «ленивые избиратели», которые ранее на участки не ходили, потому что было далеко или неудобно добираться», – считает спикер.

    Он напомнил, что дистанционное электронное голосование внедрено в более чем 30 регионах, что, по оценкам Матвейчева, привлекло новых участников. «Кроме того, в выборах в Госдуму впервые участвовали жители исторических регионов. Речь идет о миллионах избирателей, чьи голоса повлияли на успех ЕР», – заключил депутат.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

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    24 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал получение «Единой Россией» 349 мандатов в Госдуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил результаты выборов в Государственную думу и спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Медведев перед совместным заседанием бюро Высшего и Генерального советов партии провел встречу с кандидатами на руководящие посты в Государственной думе IX созыва, говорится в сообщении партии. Политик озвучил предварительные результаты голосования.

    «По тем данным, которые есть на настоящий момент, еще раз подчеркну – завтра будет решение на эту тему – «Единая Россия» получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Ну и всего мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов», – заявил Медведев.

    Напомним, после обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» получила 57,97% голосов избирателей.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы. Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе столицы.

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    24 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

    Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

    Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.

    Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

    По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

    По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми – это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое эта поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.

    Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей – это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

    Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержке военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал «это голосование за вас», я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

    Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

    Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

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    24 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»
    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рекордная явка на выборах в Госдуму усилила легитимность электорального процесса в глазах общества, позитивно повлияла на доверие к институтам власти и поддержку «Единой России» как партии-победителя, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

    «Явка оказалась действительно беспрецедентной. Чем выше этот показатель – тем выше легитимность электорального процесса в глазах общества и уровень представительства граждан в Госдуме. Все это позитивно отражается не только на доверии к институтам власти, но и на поддержке «Единой России» как партии-победителя», – сказал Чеснаков.

    По его словам, рекордный результат «Единой России» свидетельствует о высоком одобрении гражданами текущего курса страны. «Также за партию неоднократно высказывался Владимир Путин, что привело к формированию конструкции «голос за «Единую Россию» – голос за президента», – добавил он.

    При этом, считает политолог, граждане оценили и результаты работы самой партии. «Избиратель всегда голосует за ту политическую силу, которую он считает ответственной и способной справиться с предстоящими вызовами. ЕР таковой силой в восприятии людей является», – отметил Чеснаков.

    Важно и то, что в ходе кампании «Единая Россия» представила избирателям конкретные результаты своей работы. «Презентовав масштабную отчетную программу с помощью окружных форумов «Есть результат!», «Единая Россия» еще раз показала, что она готова не только брать на себя социальные обязательства, но и в срок их выполнять. А граждане ценят, когда партии представляют им четкую и конкретную презентацию итогов деятельности», – заключил Чеснаков.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах в Госдуму, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников. Он отметил, что высокая явка стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

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    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

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    25 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

    Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила об аннулировании части бюллетеней на прошедших выборах в Госдуму и признании недействительными результатов в одном округе Кировской области.

    Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

    Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

    Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

    В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

    Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.

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    25 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Памфилова сообщила об обновлении состава Госдумы наполовину

    Памфилова констатировала смену почти половины депутатов нового созыва Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о радикальном изменении состава нижней палаты парламента после прошедших выборов.

    По итогам голосования депутатский корпус претерпел значительные изменения, передает ТАСС. Заседание комиссии было посвящено официальному утверждению результатов прошедшей избирательной кампании.

    Глава ведомства подчеркнула важность сохранения опытных парламентариев. «Очень серьезное обновление, практически половина придет новых депутатов. Но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, остается», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Центризбиркома доложила президенту о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

    Саму прошедшую кампанию она назвала самой сложной в истории страны из-за внешнего давления.

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    25 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост числа голосов за «Единую Россию» стал результатом последовательной работы партии по тем направлениям, которые волнуют граждан, – социальной защите, поддержке участников СВО и их семей, развитию регионов и решению проблем на местах. При этом успешная реализация прежней Народной программы стала аргументом в пользу поддержки ЕР, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Дарья Лантратова.

    «Единая Россия» по итогам минувших выборов получает больше голосов в абсолютном выражении, чем в 2021 году. Эта динамика стала следствием сочетания сразу нескольких факторов», – сказала Дарья Лантратова, зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России».

    Первым фактором Лантратова называет доверие граждан к курсу и инициативам партии. «Избиратели еще раз подтвердили востребованность и актуальность программ и проектов «Единой России», в том числе Народной программы, которая формировалась с учетом мнений граждан со всей страны», – сказала сенатор. Свою роль, по ее словам, сыграла и поддержка ЕР со стороны президента. «Владимир Путин несколько раз прямо говорил, что считает фракцию той политической силой, которая несет ответственность за будущее страны», – напомнила Лантратова.

    Вторым фактором сенатор считает восприятие «Единой России» как рабочего инструмента для решения конкретных проблем. По ее словам, особенно остро это проявляется в условиях внешних вызовов и социально-экономической нестабильности. В этой ситуации «граждане не готовы к экспериментам и предпочитают политическую силу, которая уже имеет опыт работы и показывает конкретные результаты».

    В качестве третьего фактора Лантратова выделила устойчивые результаты партии в большинстве регионов на всех уровнях власти. «Тенденция видна даже в тех субъектах, где партия ранее стабильно сталкивалась с трудностями», – детализировала она. По словам сенатора, избиратели на конкретных примерах видят, что партия способна адаптироваться к местной специфике и эффективно работать на местах, а многие вопросы решаются адресно. Этому способствует и широкое представительство «Единой России» на муниципальном уровне. В последние годы партия уделяла особое внимание работе на местах, объявляя соответствующие периоды «годом первичных отделений» и «годом муниципального депутата».

    В числе ключевых направлений работы партии собеседница назвала социальную защиту и выполнение государством своих обязательств, поддержку участников СВО и их семей, развитие регионов и решение локальных проблем. Также, по ее словам, легитимность партийных списков в глазах избирателей укрепили предварительное голосование, система сопровождения новых политических лидеров, в том числе ветеранов СВО, и открытый диалог с обществом.

    При этом, считает Лантратова, партия обошлась в своей предвыборной программе без громких лозунгов и популистских обещаний, что также говорит об уважительном отношении к избирателю.

    Отдельную роль сыграла и Народная программа «Единой России», объединившая более 3 млн инициатив и предложений граждан. По ее мнению, выполнение прежних обязательств сформировало у избирателей доверие и стало основанием для поддержки новой программы и ранее взятого курса.

    В этом смысле, подчеркивает сенатор, предвыборная кампания «Единой России» длилась не три месяца, а пять лет. «За это время партия полностью реализовала предвыборную программу 2021 года. Жители видят результаты этой работы каждый день. Построено 1,6 тыс. детских садов, 1,7 тыс. школ, 5,5 тыс. медицинских учреждений. Причем соавторами многих изменений были сами граждане», – перечислила Лантратова.

    «Особенность Народной программы еще и в том, что подавляющее большинство ее постулатов – не мифические предложения, но проработанные с правительством и исполнительной властью в регионах решения, которые проанализированы, просчитаны и, главное – исполняемы», – указала сенатор.

    Высокий итоговый результат на выборах показал, что ЕР «сумела уловить» и отразить в своей работе «широкий общественный запрос на стабильность, развитие, консолидацию и эффективное решение насущных проблем», заключила Лантратова.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Эксперты отмечали, что одним из факторов высокой явки и поддержки «Единой России» стала консолидация общества.

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    25 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания новой Госдумы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин распорядился сформировать специальную депутатскую группу, которой предстоит заняться организацией стартового пленарного заседания Государственной думы девятого созыва.

    Решение об учреждении временного рабочего органа уже официально оформлено, передает ТАСС. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной думы нового – девятого – созыва», – сообщается на сайте нижней палаты.

    Созданной структуре предстоит разработать проекты постановлений и подготовить необходимую документацию для запуска работы парламентариев. Депутаты также утвердят схему размещения коллег в зале заседаний и сформируют порядок проведения стартового пленарного собрания.

    Помимо этого, участники группы подготовят предложения по составу счетной комиссии и временного секретариата. Им предстоит проработать вопросы создания комиссии по регламенту и организации дальнейшей деятельности Государственной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Государственной думы девятого созыва на 30 сентября.

    Глава государства поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост руководителя нижней палаты парламента.

    Итоговая явка на прошедших парламентских выборах достигла 59,68%.

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