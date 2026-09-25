Получившая удар током в Саратове школьница скончалась

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Одна девочка скончалась в тот же вечер. Вторая находится в одном из лечебных учреждений города Саратова в состоянии ближе к удовлетворительному», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 сентября в Саратове две школьницы получили удар током на крыше грузового вагона.

В июле в Оренбурге 13-летний мальчик погиб в результате падения с крыши поезда.

В том же месяце в Новосибирске 10-летний ребенок скончался от удара током на прогулке.