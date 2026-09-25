СК завел дела после атак ВСУ в двух регионах

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа Запорожской области в результате циничной атаки ВФУ на гражданский автомобиль погибли трое волонтеров из Омской области, доставлявших гуманитарную помощь», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества.

Кроме того, в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали Воронеж, повредив гражданскую инфраструктуру и частные дома. Заведено дело по статье о теракте.

Следователи уже работают на местах происшествий для сбора доказательств и установления виновных.

Напомним, в результате атаки дронов на Воронеж пострадали 13 человек, включая ребенка.

Кроме того, ВСУ ударили по гуманитарной колонне с грузом из Омской области, погибли три волонтера.