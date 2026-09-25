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    25 сентября 2026, 13:48 • Новости дня

    В МИД объяснили цели создания европейской «стены дронов»

    МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз использует инициативы вроде европейской «стены дронов» для оправдания роста военных расходов перед гражданами, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».

    «Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.

    Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.

    Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.

    Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.

    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности

    Германия и Испания разошлись во взглядах на поддержку европейской промышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Испании вступили в спор о трактовке правил поддержки европейских производителей в рамках нового закона ЕС о промышленной политике.

    Германия и Испания представили неофициальные дискуссионные документы, отражающие их противоположные взгляды на применение новых правил, пишет Politico.

    Разногласия касаются закона об ускорении развития промышленности, предложенного Еврокомиссией в марте. Документ направлен на поддержку зеленых технологий, энергоемкой промышленности и автопрома ЕС в конкуренции с китайскими экспортерами.

    Берлин выступает за широкое определение критериев поддержки. «Германия отвергает протекционизм и дискриминацию», – говорится в документе. Немецкая сторона настаивает на включении в программу стран, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС или состоящих в таможенном союзе. Такой подход может охватить до 80 государств.

    Франция и Испания требуют более жестких ограничений. Испанская сторона предложила трехуровневую систему, где максимальные преференции получают товары, произведенные непосредственно в Евросоюзе. Второй уровень предназначен для стран Европейского экономического пространства, третий – для партнеров по соглашениям о свободной торговле.

    Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, планирует представить компромиссный вариант в середине октября. Министр промышленности страны Питер Берк выразил надежду на достижение соглашения к ноябрю. Однако разногласия наблюдаются не только между странами, но и внутри крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

    В ответ на новый закон «Сделано в Европе» Министерство коммерции КНР пригрозило Евросоюзу ответными мерами.

    Сами европейские компании испугались негативного влияния инициативы о приоритете местной продукции на экономику региона.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    25 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Москва предупредила об ответе на попытки ЕС изъять активы России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия выверенно и адресно ответит странам Евросоюза, если те решат изъять ее замороженные активы, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Масленников напомнил, что в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на 18,1 трлн рублей к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков от блокировки резервов.

    Встречные требования европейской стороны о приостановке исполнения этого решения были отклонены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейского депозитария Euroclear на взыскание средств по иску Центробанка.

    Ранее московская инстанция отказала финансовой организации в приостановлении исполнения данных судебных актов.

    В ответ бельгийская структура подала иск против российского регулятора в суд своей страны.

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    24 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

    Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами при реализации совместных оборонных программ и нехваткой сырья для производства вооружений, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

    «Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

    Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

    Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

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    24 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    ЕС вновь решил ограничить возврат россиян на турниры с флагом и гимном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз рассматривает возможность введения адресных санкций и визовых ограничений для предотвращения возвращения российских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой, пишет Euractiv.

    ЕС изучает возможность введения мер, направленных на ограничение участия российских спортсменов в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

    По данным источника издания в европейских структурах, обсуждаемые инициативы предполагают применение адресных санкций, а также введение визовых ограничений для атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    СВР заявила о тревоге европейских элит из-за возвращения отечественных спортсменов на мировую арену.

    Политологи спрогнозировали введение Евросоюзом визовых ограничений для дискредитации российских атлетов.

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    24 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией

    Польский дрон-разведчик Safran S-15 Patroller пролетел у границы Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный беспилотник Safran S-15 Patroller Польши совершил полет в непосредственной близости от границы с Белоруссией, долетев до погранперехода «Бобровники».

    Польский разведывательный дрон Safran S-15 Patroller был запущен недалеко от Варшавы, после чего направился к границе с Белоруссией. Аппарат продолжил полет на север, огибая границу в непосредственной близости от белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Беспилотник пролетел до польского погранперехода «Бобровники», где траектория его движения стала хаотичной. После этого дрон развернулся и полетел в обратном направлении. Время вылета, предполагаемое время посадки и цели нахождения аппарата неизвестны.

    Safran Patroller S-15 – тактический беспилотник средней дальности, созданный французской компанией Safran для разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до шести-семи километров и передавать данные в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Месяцем ранее власти Польши заявили о готовности заблокировать все пограничные переходы на восточной границе.

    До этого в небе над Польшей в районе белорусской границы появлялся американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

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    25 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Еврокомиссар предрек Европе самую суровую зиму из-за цен

    Еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая зима может оказаться для Евросоюза самой суровой с 2022 года на фоне подорожания дизельного топлива сразу на 40%, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил о рекордном росте стоимости энергоносителей в Европе, передает РИА «Новости». За последние недели цена дизельного топлива в странах Евросоюза подскочила на 40%.

    «Эта зима может быть очень и очень тяжелой и может стать самой худшей для нас с 2022 года», – подчеркнул политик в беседе с журналистами.

    Дан Йоргенсен также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от введения запрета на экспорт дизельного топлива в европейские страны. Он планирует поднять этот вопрос на предстоящей встрече министров энергетики Евросоюза, которая пройдет в Дублине на следующей неделе. По словам чиновника, сохранение американских поставок на текущем уровне отвечает интересам обеих сторон.

    Еврокомиссар отметил, что наиболее вероятным сценарием развития событий станет сохранение крайне высоких цен на энергоносители. Он добавил, что для граждан, не способных оплатить топливо, факт его физического наличия на рынке теряет всякое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает план введения трехмесячного моратория на вывоз дизельного топлива.

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил о тревоге европейских стран из-за вероятной приостановки поставок американских нефтепродуктов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал провести внеочередной саммит Евросоюза на фоне резкого подорожания горючего.

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    25 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз столкнулся с серьезным отставанием в подготовке к зиме, накопив в подземных хранилищах лишь 68% от необходимых объемов газа.

    Нетто-закачка газа странами Европейского союза в подземные хранилища с начала летнего сезона превысила 46 млрд кубических метров, передает ТАСС.

    На данный момент регион смог накопить лишь 68% от объемов, необходимых к предстоящей зиме. Темпы закачки замедляются, а некоторые страны уже начали расходовать больше топлива, чем запасать.

    По состоянию на 23 сентября хранилища заполнены на 70,35%, что на 15,68 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это минимальное значение для данной даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах находится около 77 млрд кубических метров газа, что на 13,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

    Газпром прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. При этом средние темпы закачки в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года. Котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года, отражая стремление заполнить хранилища любой ценой, хотя наиболее благоприятные летние месяцы уже упущены.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы нетто-закачка к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине сентября страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа лишь на 69,5%.

    Представители Газпрома предупредили о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей топливом предстоящей зимой.

    В конце августа запасы газа в европейских резервуарах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

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    25 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Испания предложила разделить торговых партнеров Евросоюза на три уровня

    Мадрид предложил внедрить трехуровневую систему классификации партнеров ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы определить страны для категории «сделано в Европе», испанские власти подготовили трехуровневую систему классификации торговых партнеров в рамках нового промышленного закона ЕС.

    Инициатива призвана определить государства, подпадающие под категорию «сделано в Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Разработка документа выявила разногласия: Франция настаивает на приоритете для 27 членов объединения, тогда как Германия требует включить других партнеров. «Для преодоления этого разрыва Испания предложила третий путь: «трехуровневый механизм» определения стран», – отмечается в материале.

    Первый уровень должен включать непосредственно страны Европейского союза. Ко второму планируется отнести государства Европейской экономической зоны и надежных союзников, включая Британию. Третий уровень зарезервирован для стран, имеющих соглашения о свободной торговле с европейским блоком. Доступ к государственным контрактам и субсидиям будет зависеть от конкретного сектора экономики.

    Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне позитивно оценил мадридскую инициативу. Ожидаемый закон о развитии промышленности позволит блокировать прямые китайские инвестиции свыше 100 млн евро в стратегически важные отрасли. Для получения государственной поддержки доля компонентов местного производства должна составлять не менее 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разработала масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

    Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    Европейские компании выразили опасения из-за негативного влияния инициативы по приоритету местной продукции на экономику региона.

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    25 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на санкции ЕС против экс-главреда RT France

    МИД: Москва даст надлежащий ответ на санкции ЕС против экс-главреда RT France

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти готовят ответные меры на введение Европейским союзом санкций против бывшей главы телеканала RT France Ксении Федоровой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Свои нелегитимные рестрикции Совет ЕС обосновал тем, что Ксения Федорова является «российской медийной персоной, которая играет активную роль в распространении во Франции и Евросоюзе кремлевских нарративов», – следует из комментария Захаровой.

    В министерстве подчеркнули, что за очередным актом политической цензуры скрывается стремление Парижа оправдать недавнее решение о выдворении журналистки из страны. По словам Захаровой, позорная для «продвинутого» Запада ситуация вокруг попрания законных профессиональных прав Федоровой, что прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя, показывает смехотворность притязаний «коллективного Запада» на некую «эталонность» защиты демократических свобод.

    Дипломатическое ведомство призвало международные организации, включая ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, осудить эту акцию устрашения.

    «Со своей стороны информируем, что на русофобские выпады соответствующих стран и их агрессивно настроенных блоков будет дан надлежащий ответ», – говорится в заявлении Захаровой.

    Накануне Европейский союз ввел персональные санкции против бывшей главы RT во Франции Ксении Федоровой.

    В августе Министерство иностранных дел России назвало высылку журналистки из страны актом расправы.

    Весной против россиянки организовали агрессивную информационную кампанию.

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    25 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Посол США предрек Европе подорожание подгузников из-за защиты лесов

    США предупредили о возможном подорожании подгузников в ЕС из-за регламента EUDR

    Tекст: Мария Иванова

    Новые экологические правила Европейского союза по защите лесов могут спровоцировать рост потребительских цен на средства личной гигиены, включая подгузники.

    Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер предупредил о возможном подорожании подгузников и других средств гигиены в ЕС из-за регламента о борьбе с вырубкой лесов (EUDR), передает РИА «Новости».

    «EUDR приведет к повышению потребительских цен без снижения уровня обезлесения, когда такое сырье, как древесная целлюлоза, используемая в подгузниках и других средствах личной гигиены, станет дороже из таких стран, как США, которые не представляют угрозы обезлесения», – заявил американский дипломат в интервью европейскому изданию Politico.

    Новые правила обязывают производителей отслеживать происхождение древесной целлюлозы до самого источника. За отмену или смягчение этих требований выступают Соединенные Штаты, Канада, Малайзия и еще как минимум пять государств, не входящих в европейский блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал возможность отсрочки вступления в силу закона о борьбе с вырубкой лесов из-за давления США.

    Президент США пообещал разобраться с вредящим американским производителям европейским регламентом по борьбе с обезлесением.

    Европа нарастила поставки американской древесины после введения санкций против России.

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    25 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Euractiv сообщил о планах Европы упростить выдворение мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 18 европейских стран намерены обсудить новое ужесточение миграционного законодательства ЕС, включая упрощение лишения статуса защиты и последующее выдворение в отдельных случаях, при этом в перспективе изменения могут затронуть и находящихся в Европе украинцев после завершения действующего для них специального режима временной защиты, сообщает Euractiv.

    Около 18 стран Европы планируют обсудить новое ужесточение миграционного законодательства, передает РИА «Новости».

    «Страны рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища и облегчения лишения статуса защиты в определенных случаях, в том числе в отношении лиц, совершивших серьезные преступления, с их последующим выдворением», – пишет издание.

    Встреча министров 18 государств, включая страны ЕС и Британию, пройдет в Мюнхене. Ожидается, что они предложат Еврокомиссии разработать к середине 2027 года новый пакет законов для упрощения миграционных правил. Также планируется обсудить внедрение искусственного интеллекта для перевода документов и расширение базы данных мигрантов Eurodac.

    Хотя новые правила напрямую не касаются украинцев со статусом временной защиты, Европа готовится к постепенному выходу из этого режима. Сейчас статус имеют около 4,43 млн человек с Украины, он действует до марта 2028 года. В дальнейшем им предложат переходить на обычные основания для проживания, такие как работа или учеба, а также готовиться к возвращению на родину.

    При последнем продлении статуса страны ЕС решили предоставлять временную защиту новым заявителям только при условии выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Это требование распространяется на мужчин и женщин, но не затрагивает тех, кто уже получил защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

    Европейская комиссия потребовала от прибывающих граждан доказательств отсутствия уклонения от военной службы.

    Европейский союз продлил общую программу временной защиты до 4 марта 2028 года.

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    25 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков назвал санкции против экс-главреда RT France давлением на СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения Евросоюза в отношении экс-главреда RT France Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции.

    Песков прокомментировал ограничительные меры, принятые против бывшего главного редактора телеканала, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные действия западных стран направлены на прямое преследование неугодных журналистов.

    «Это не первая незаконная санкция такого рода. Это неприкрытое давление на СМИ. Это преследование представителей средств массовой информации. Это подавление любого инакомыслия в стране. Это красноречиво свидетельствует о тех практиках, о которых позволяют себе французские власти», – подчеркнул Песков в ходе общения с прессой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз внес бывшую главу французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала подготовку ответных мер.

    Месяцем ранее российское дипломатическое ведомство назвало выдворение журналистки из Франции актом расправы.

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