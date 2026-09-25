Выпускники «Времени героев» вошли в Госдуму и региональные парламенты

Депутатами Госдумы стали 19 участников программы «Время героев»

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальные итоги выборов в Государственную Думу и региональные парламенты подвели организаторы президентской программы «Время героев», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В нижнюю палату российского парламента прошли 19 участников программы, среди них Магомед Валихов, Владислав Головин, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Сергей Ковалёв, Станислав Кочев, Ян Лещенко, Дашибал Мункожаргалов, Нурсултан Муссагалеев, Энвер Набиев, Александра Родионова, Владимир Сайбель, Дарья Светяш, Антон Старостин, Александр Суразов, Балдан Цыдыпов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов. Ещё двое выпускников стали депутатами региональных парламентов.

Губернатором Белгородской области избран участник программы Александр Шуваев, Герой России и генерал-майор, ранее исполнявший обязанности главы региона. Депутатами регионального уровня стали Герой России Иван Болдырев, вошедший в Тамбовскую областную Думу по списку «Единой России», и Герой России Артур Потапов, избранный в Законодательное собрание Приморского края. До выборов Артур Потапов входил в состав Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса.

Магомед Валихов, победивший по Махачкалинскому одномандатному округу № 10, поблагодарил избирателей и подчеркнул важность прямого диалога с людьми. «Благодарю жителей округа за оказанное доверие. В Госдуме буду представлять интересы Дагестана и работать над вопросами, которые волнуют людей. Для меня важно сохранять прямой контакт с людьми, знать, какие решения необходимы на местах, и добиваться их принятия на федеральном уровне. Знания, полученные в программе «Время героев», помогут мне в этой работе. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие земляков», – сказал он.

Эдуард Казымов, избранный по Тушинскому одномандатному округу № 205 в Москве, одной из главных задач в Думе назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что намерен продолжить начатый во время встреч с избирателями разговор о городских и федеральных проблемах и опираться на управленческие навыки, полученные в программе «Время героев».

Сергей Ковалёв заявил, что в работе в парламенте будет использовать опыт, полученный на республиканском и муниципальном уровнях в Адыгее. Нурсултан Муссагалеев подчеркнул, что приоритетом считает помощь ветеранам СВО и их адаптацию к мирной жизни.

Организаторы программы напомнили, что в целом новые должности получили более 120 её участников. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте России по делам ветеранов, ещё несколько участников «Времени героев» готовятся к переходу на новые места работы.