Уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки

Reuters: Уровень воды в реке Рейн упал до исторического минимума

Tекст: Мария Иванова

В критически важной для судоходства узкой части Рейна в районе Кауба уровень воды опускался до двух сантиметров, а затем поднялся до пяти, пишет Reuters.

В германском федеральном управлении водных путей и судоходства пояснили, что новый антирекорд еще требует официальной верификации. При этом предварительные данные измерений однозначно указывают на самый низкий показатель за все время наблюдений за рекой.

Гидрологи подчеркнули, что измеряемый уровень является условным ориентиром для судоходства, а фактическая глубина фарватера Рейна в районе Кауба сейчас составляет чуть более метра. Из-за сильного обмеления реки большая часть грузовых перевозок в Германии уже перенесена на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.

В середине августа снижение уровня воды взвинтило цены на топливо в стране.

В начале августа обмеление важнейшей водной артерии создало угрозу роста инфляции.