Посол Нечаев назвал отказ от газа из России причиной проблем Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА «Новости».

Комментарий дипломата приурочен к четвертой годовщине диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

По словам дипломата, годы рецессии, инфляция, волна банкротств и отток капитала из страны стали прямым следствием недальновидной политики Берлина. В основе этих решений, подчеркнул он, лежала возведенная в абсолют русофобия.

Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о резком росте числа банкротств. В первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий. Этот показатель на 6,7% превысил данные за аналогичный период прошлого года и стал максимальным с 2013 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о неспособности Киева в одиночку осуществить диверсию на газопроводах.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев связал начало деиндустриализации ФРГ с терактом на «Северных потоках».

Немецкое следствие за прошедшие годы не добилось значимых результатов в расследовании этого преступления.