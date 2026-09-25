ЦИК: Избранные депутаты Госдумы получат удостоверения 29 сентября

Tекст: Вера Басилая

Торжественное мероприятие для нового состава нижней палаты парламента пройдет в следующий вторник, 29 сентября. На заседании комиссии по утверждению итогов голосования глава ведомства обратилась к будущим законотворцам, передает ТАСС.

«Мы сейчас немедленно отправляем телеграмму в регионы. Мы направили [телеграмму] всем избранным депутатам. Прошу вовремя представить все необходимые сведения. И 29 сентября ждем вас здесь, будем вручать уже официальное вам удостоверение избранных депутатов. Еще раз спасибо всем и завершаем это нашим гимном нашей великой страны», – заявила Элла Памфилова.

Руководитель Центральной избирательной комиссии также выразила благодарность лидерам всех политических объединений. Она высоко оценила их предвыборные программы и пожелала успешной работы на благо граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

Председатель Центризбиркома сообщила об избрании 46 ветеранов специальной военной операции.

Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.