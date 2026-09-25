Пенсионерка из Ставрополья случайно убила мать при попытке сделать массаж сердца

Tекст: Дарья Григоренко

Трагедия разыгралась в хуторе Славяновском, передает канал «360». Пожилая женщина внезапно потеряла сознание и упала.

Дочь попыталась оказать первую помощь и начала делать закрытый массаж сердца. Из-за отсутствия медицинских навыков и чрезмерных усилий пенсионерка нанесла матери тяжелейшие травмы.

Прибывшая бригада скорой помощи смогла лишь констатировать смерть пострадавшей. В отношении 66-летней женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Петербурге арестовал мужчину за убийство матери из-за проигранных на ставках денег.

Ранее суд в Кузбассе приговорил местного жителя к семи годам колонии за смертельное избиение матери во время пьяной ссоры.

В апреле медработника частной клиники в Приморье обвинили в смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.