Пенсионерка в возрасте 107 лет проголосовала на выборах через систему ДЭГ

Памфилова рассказала о проголосовавшей на ДЭГ 107-летней россиянке

Tекст: Вера Басилая

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об участии 107-летней пенсионерки в электронном голосовании, передает ТАСС.

«В принципе, больших различий нет. Но есть потрясающий пример, который говорит, что это дополнительная возможность для пожилых людей – отдать свой голос не выходя из дома. Анна Ивановна Андрианова – 1919 года рождения, ей 107 лет, проголосовала на федеральной платформе ДЭГ. Вот такой замечательный случай», – рассказала Памфилова на заседании комиссии.

Глава Центризбиркома отметила высокую активность избирателей разных возрастов. В голосовании приняли участие более 1,5 млн человек в возрасте от 31 до 40 лет, свыше 1,3 млн избирателей от 51 до 60 лет и более 1 млн молодых людей.

Памфилова также добавила, что дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах прошло в штатном режиме без серьезных сбоев. Все необходимые ресурсы были внесены в белые списки, что обеспечило доступ к ним даже при ограничениях на передачу данных. В регионах работали специальные точки доступа Wi-Fi для входа на портал.

На выборах в Госдуму через систему дистанционного электронного голосования свои голоса отдали почти 6 млн граждан.

При этом московская система ДЭГ всю ночь беспрерывно подвергалась мощным хакерским атакам.

Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.