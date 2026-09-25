Посол России Нечаев обвинил Берлин в замалчивании терактов на «Северных потоках»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предложения использовать уцелевшую нитку «Северного потока – 2» для возобновления поставок российского газа приравниваются чуть ли не к государственной измене», – заявил дипломат по случаю четвертой годовщины взрывов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что тема терактов постепенно исчезает из общественного внимания, а власти продолжают медленный поиск виновных.

Нечаев добавил, что Берлин забыл о своих прежних обещаниях наказать виновных в преступлении. По его словам, немецкие власти демонстрируют удивительную сдержанность в деле о доказанном совершении диверсий, хотя обычно они быстро выдвигают обвинения в адрес Москвы.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Российская сторона неоднократно запрашивала данные по инциденту, но не получала ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков диверсий на газопроводах.

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