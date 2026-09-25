Члены избиркома спасли китайца из кювета во время выборов в Амурской области

Памфилова рассказала о спасении китайца членами избиркома в Амурской области

Tекст: Вера Басилая

Памфилова отметила человечное отношение обходчиков к гражданам в период голосования. На заседании по итогам выборов депутатов Госдумы она подчеркнула, что сотрудники не только информировали население, но и оказывали реальную помощь, передает ТАСС.

«В Амурской области при проведении досрочного голосования в труднодоступной местности члены УИК ехали, обнаружили в кювете автомобиль. Внутри оказался гражданин Китая. Помогли ему выбраться, добраться до населенного пункта», – поделилась Элла Памфилова.

Руководитель Центризбиркома добавила, что подобных случаев было много. Сотрудники комиссий вытаскивали увязшие в грязи автомобили, спасали щенков и помогали людям с инсультами. Кроме того, обходчики кололи дрова и выкапывали картошку для избирателей, передает РИА «Новости».

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.

Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.